“Fue supertriste”: hermano de Daniel Bisogno revela cómo se enteró el conductor del fallecimiento de su mamá

Daniel Bisgono enfrentó crisis de salud. Foto: Cuartoscuro

Alex Bisogno se sinceró y reveló cómo ha sido el proceso de salud de su hermano Daniel Bisogno, y cómo el “Muñeco” se enteró de la muerte de su madre, mientras él se encontraba en terapia intensiva.

“Fue supertriste”: Así se enteró Daniel Bisogno de la muerte de su mamá

En entrevista con Matilde Obregón, Alex Bisogno reveló detalles de la muerte de su mamá y de cómo, una semana después, Daniel Bisogno se enteró del fallecimiento de su madre, momento que catalogó como “supertriste”.

“La noticia se la tuvimos que dar el día que pasaron a Daniel de terapia intensiva a terapia intermedia… Llegamos mi hermana y yo, (Daniel) preguntó por mi mamá una vez más y nos pusimos a llorar. Ya no fue necesario decirle, ahí él entendió lo que estaba pasando. Lloramos los tres… Fue supertriste”

El también conductor recordó que su mamá murió dos días después de que se enteró de que su hijo Daniel enfrentaba una difícil situación de salud que ponía en riesgo su vida. De acuerdo con Alex Bisogno, fue un milagro, pues, luego de que su madre ofreciera su vida a cambio de la del presentador de “Ventaneando”, la recuperación comenzó a darse.

“Lo que pasó con mi mamá y con Daniel sí fue un milagro porque el día que mi mamá se enteró de que Daniel se estaba muriendo en el hospital, mi mamá empezó a pedirle a Dios que se la llevara a ella… lo pidió de tal manera, que sus deseos fueron órdenes, dos días después yo perdí a mi mamá y Daniel mejoró muchísimo”

Recordó también que pasó una semana para que Daniel Bisogno pudiera enterarse de la muerte de su madre, pues aún se encontraba muy debilitado.

“El día que fallece mi mamá nosotros teníamos una cita con Daniel. Ya estaba despierto y lo primero que preguntó fue por mi mamá… Vemos a Daniel con movimientos muy frágiles, muy debilitado y me dijo ‘¿cómo está mi mamá?, ¿está caminando?’, y mi mamá acababa de fallecer. Le dije ‘mi mamá va superbién, poquito a poquito’ y tuvimos que contener la noticia por una semana más”

“Daniel nos mandó a llamar”: Alex recuerda cómo se enteraron de la enfermedad del presentador

Además de revelar cómo fue que se enteró Daniel Bisogno de la muerte de su mamá, Alex también recordó el momento en el que presentador les reveló que se encontraba enfermo y que no sabían que era lo que le pasaba.

“Nos mandó a llamar a un restaurante y nos dijo ‘estoy enfermo y no sé de qué. Ya me hice pruebas de todo tipo y no sé qué es. Los doctores no han dado con la enfermedad’”

Incluso, el presentador afirmó que Daniel Bisogno se debatía entre la vida y la muerte ,cuando la crisis de salud del presentador comenzó a agravarse.

“Nos fuimos al hospital. La primera entrada grave de Daniel al hospital, a partir de ese día los ingresos no pararon… Se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte”