Germán y Arath fueron estafados en situaciones diferentes. Fotos: Cuartoscuro

Arath de la Torre y Germán Ortega se suman a la lista de famosos que han sido víctimas de un fraude. Poco después de que Cynthia Klitbo contara que por este tipo de prácticas había perdido dinero, ahora son los comediantes los que dan detalles de cómo los estafaron.

Germán Ortega perdió más de 200 mil pesos por el fraude del que fue objeto, mientras Artah de la Torre transfirió dinero que jamás volvió a ver al querer hacer una reservación para sus vacaciones.

Germán Ortega pierde más de 200 mil pesos por fraude

Germán Ortega quería remodelar un espacio en su casa, pero la experiencia le resultó amarga porque terminó siendo estafado. La empresa a la que contrató nunca cumplió con el trabajo que habían acordado y esto lo hizo perder más de 200 mil pesos.

El comediante, que es famoso por Los Mascabrothers contó al programa “Ventaneando” que buscaba darle un nuevo aspecto a su cocina y acabó perdiendo dinero.

“(Perdí) 230 mil pesos, no me llaman, y se desaparecieron. Podemos hablar de que están pasando cosas en el mundo, son tragedias realmente, lo mío es una tragedia, pero tampoco es para que me siente a reírme y decir: ‘ay, me acaban de robar 230 mil pesos'”

German Ortega

A Ortega le quedó mal la compañía Iconic Kitchen, a la que contactó a través de Instagram. Al comediante le habían mostrado algunos diseños y él hizo adelantos monetarios para la supuesta compra de los materiales necesarios.

Germán había confiado en la empresa hasta que el supuesto director ejecutivo comenzó a retrasar el trabajo prometido. Una de las excusas fue que en octubre no podían iniciar por problemas de salud, situación para la que el Mascabrother se comportó comprensivo.

La experiencia empeoró cuando dejaron de responderle y desaparecieron por completo. Germán insistió en que el proceso le había parecido confiable hasta que se desengañó.

“Es error mío, pero es una impotencia porque a lo mejor yo le debí haber pedido su INE y todo, me confié y esta es la triste historia. Este señor ha estafado a otra gente”

Germán Ortega

Ortega señaló que quiso hacer público su caso para evitar que otras personas caigan en un fraude como el que a él le tocó.

“Yo los contacté por Instagram para la remodelación. Me hizo el diseño, midió la cocina y todo, me pidió adelanto, le fui abonando para el material”

Germán Ortega

Estafan a Arath de la Torre por WhatsApp

En el caso de Arath de la Torre, al exintegrante de “La casa de los famosos México” lo estafaron cuando quiso hacer una reservación de hotel.

El actor contó cómo fue la estafa que lo afectó a través de un video y pidió a los hoteles ser más precavidos para evitar que su nombre sea usado para estas prácticas delictivas.

“Estoy muy triste y muy sacado de onda. Quiero advertir a la sociedad y a la gente que por favor tengan mucho cuidado cuando se metan a las páginas para hacer reservaciones”

Relata Arath de la Torre

De acuerdo con Arath, ingresó a hacer una reservación para el Hotel Dreams Resort & Spa Riviera Maya y una vez que hizo la transferencia económica, lo bloquearon.

“Por medio de WhatsApp me contactaron. Hicimos una negociación, hice una transferencia, luego me bloquearon y ya no supe nada más de ellos”

Arath de la Torre

Debido a que los estafadores desaparecieron, el intérprete no pudo recuperar la suma que depositó.

“El banco obvio no me devuelve el dinero porque fue una transferencia SPEI. Tengan mucho cuidado, el hotel debería de cuidar estas cosas. Quiero denunciar esto y exponerlo porque los hoteles también deben responsabilizarse de estas cosas”

Arath de la Torre

