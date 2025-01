“Llévame a la Basílica”: hija de Dulce rompe el silencio y revela últimos momentos de la cantante

La cantante Dulce murió en Navidad, el 25 de diciembre de 2024. Foto: Cuartoscuro

Romina Mircoli, hija de Dulce, rompió el silencio a unos días de la muerte de la cantante, quien falleció en Navidad, el 25 de diciembre de 2024. En entrevista exclusiva con “HOY”, reveló los últimos momentos de la cantante, así como la razón por la que no hubo un velorio en honor de la intérprete de “Tu muñeca”.

¿Cómo fueron los últimos momentos de Dulce?

La hija de Dulce descartó que hubiera un distanciamiento entre ellas, como mucho se especuló tras la muerte de la cantante. Además, reveló que la condición de la famosa llegó a ser tan complicada que dependía de alguien más para actividades cotidianas, como vestirse.

“Fueron momentos muy difíciles. Yo estuve en el hospital hasta el momento que ella dejó de respirar. Yo me mudé al hospital, yo me fui a pasar ahí día y noche… Yo tengo mucha paz en eso. Yo no siempre estuve de acuerdo con mi mamá en todo, es verdad, tuvimos diferencias ¿Quién no las tiene? Eso es normal, pero también tuvimos momentos hermosos…. Hubo un momento en el que mi mamá ya no se valía por sí misma, yo la movía, le daba de comer, la vestía, la cambiaba”.

¿Cuál fue la última voluntad de Dulce?

De acuerdo con la hija de la intérprete de “Déjame volver contigo”, fue la propia cantante la que pidió que no hubiera un funeral. Además, reveló cuál fue la última voluntad de la famosa, misma que se cumplió.

“Ella me dijo: ‘Romi, yo no quiero que nadie me vea así’. Yo le dije ‘No, mami, no te preocupes, nadie te va a ver’ y me volvió a insistir ‘Romi que nadie me vea así. Tú elige la urna más preciosa y llévame a la Basílica. Una urna que brille y llévame a la Basílica…’; en ese momento, las decisiones que se tomaron fueron para salvaguardar su imagen, que es la imagen por la que ella luchó toda su vida”, reveló la hija de Dulce.

La única hija de la cantante reveló el momento exacto en donde se dieron cuenta de que había un tumor cerca del pulmón y la metástasis tan avanzada que, finalmente, fue lo que terminó por cobrarle la vida a Dulce.

“Los exámenes de mi mamá salieron negativos de cáncer y para nosotros eso había sido un respiro, pero cuando llegó el momento de la operación descubrieron que sí había un tumor muy grande que estaba por afuera de la bolsita que recubre el pulmón… y se descubre que hay ese tema de la metástasis muy avanzada”.

Finalmente, Romina Mircoli también habló de la muerte de su abuela paterna recientemente, misma que se habría dado por la impresión del fallecimiento de Dulce y de los ataques contra su hija.

“Quedó muy afectada por la muerte de mi mamá y luego todas las cosas que estaba escuchando. Se afectó mucho, se sintió mal y se murió de un infarto. Entonces ha sido una pérdida tras otra”.