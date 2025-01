Otra tragedia para la familia de Dulce: muere abuela de la hija de la cantante

La cantante Dulce murió el pasado 25 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

Romina Mircoli, hija de Dulce, enfrenta un nuevo momento de luto, pues, a días de la muerte de su famosa mamá, ahora despide a su abuela. A través de su cuenta de Instagram, la única hija de la intérprete de “Tu muñeca” dio a conocer la triste noticia.

“No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá”: así despide hija de Dulce a su abuela

Con una fotografía de su abuela, Romina Mircoli dedicó un mensaje de despedida a su abuela, quien murió días después de que su famosa mamá partiera tras algunas semanas en el hospital.

“El día de hoy recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos. No me he podido ni secar las lágrimas de mi mamá, y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue. No hay palabras”, escribió la hija de Dulce

Después de que Romina compartiera la noticia de la nueva pérdida que vive en su familia, decenas de amigos mostraron su solidaridad y con mensajes de cariño se hicieron presentes en este duro momento.

“Fuerte abrazo”, “Un abrazo Romina, mi más sentido pésame”, “Te mando un abrazo fuerte Romi”, “Lo siento, amiga. Te abrazo fuerte”, “Te abrazo muy fuerte, amiga”, “Amiga, cuánto lo siento. Mis oraciones están con tu mami y abuela. Mucha fuerza”, “Romi y Moi, les mando mucha luz y sanación durante estos momentos tan tristes”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la hija de Dulce.

La sorpresiva muerte de Dulce en plena Navidad

Fue la mañana del 25 de diciembre, en Navidad, que se dio a conocer la muerte de la cantante. El cuerpo de la famosa fue trasladado a una funeraria en donde fue cremado y, posteriormente, transportados a la Básica de Guadalupe, en donde se celebró una misa en honor a Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, nombre real de la famosa.

Aunque Dulce llevaba algunos días internada por problemas en pulmones, Iván Cochegrus, amigo de la famosa, aseguró que no se esperaba que pudiera tener un final tan pronto. Sin embargo, confesó que la famosa presentía su muerte, pues, aseguró tener miedo.