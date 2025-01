“Hombre lobo”, la leyenda vuelve al cine

La historia del “Hombre Lobo” vuelve a cines. Foto: BlumHouse.

“Hombre Lobo” (“Wolf Man”), una nueva versión del icónico monstruo, llegará a los cines el 16 de enero bajo la dirección de Leigh Whannell, creador de las cintas “Saw”, “Dead Silence”, “Insidious” e “Insidious: Chapter 2”.

Esta versión contemporánea mantiene la esencia del monstruo clásico, pero con una visión renovada que lo inserta en un contexto moderno, ideal para una audiencia actual.

El guion, escrito por Whannell junto con Rebecca Angelo, Lauren Schuker y Corbett Tuck, explora temas profundos de humanidad, monstruosidad y la lucha interna del protagonista.

Elenco

Christopher Abbott, conocido por su trabajo en “Possessor”, interpreta el papel principal en esta nueva adaptación junto a Julia Garner, la ganadora del Emmy por su interpretación en la serie “Ozark”.

Tráiler

¿De qué trata esta nueva versión?

El actor Christopher Abbott interpreta a Blake, un hombre que, al heredar una remota casa en Oregón, trata de reconectar con su esposa Charlotte (interpretada por Julia Garner) y su hija Ginger.

Sin embargo, tras un encuentro con una misteriosa bestia, Blake es mordido y su transformación en algo irreconocible comienza a desatarse. Abbott, destacó en entrevista la complejidad de su personaje y comentó sobre lo que hizo que aceptara este papel.

“Es único, ¿quién no querría interpretar un animal? Es una oportunidad que no se da todos los días, así que tenía que intentarlo”, explicó el actor. “La historia comienza como un drama familiar, pero rápidamente se convierte en un thriller y una película de terror, lo cual me emocionó mucho”, agregó.

Uno de los aspectos más intrigantes de la película es la gradual y transformadora evolución de Blake, quien se ve atrapado en una lucha interna entre su humanidad y la monstruosidad que va emergiendo en su ser.

“El proceso de transformación en la película es gradual, lo que te permite jugar con las distintas facetas de la humanidad y el animalismo de Blake. En el medio de la transformación, estás en un 50/50, y eso es lo más divertido, porque te da la oportunidad de jugar con esos niveles”, explicó el actor.

Christopher Abott preparó con coreógrafo sus movimientos como lobo

Sobre cómo abordó la parte física del personaje, Christopher Abbott reveló que una de las claves fue el trabajo con un coreógrafo de movimientos, quien le ayudó a incorporar características tanto humanas como animales en su performance.

“Vi muchos videos de animales, no solo lobos, sino todo tipo de criaturas. Quería entender cómo se comunican, cómo expresan emociones sin palabras. Fue interesante descubrir cómo se puede transmitir algo solo con los ojos, el cuerpo, o incluso un sonido“, explicó. Abbott

También destacó el protagonista de “Hombre Lobo”, que la danza y el movimiento jugaron un papel importante en su preparación.

“Mi amigo, que tiene una gran formación en danza, me envió videos de movimientos, a veces de bailes completos, pero él se enfocaba en un pequeño gesto dentro de todo. Me decía, ‘esto es lo que podrías usar para este momento’, y fue una forma de integrar toda esa energía animal en el personaje“.

En cuanto a los temas que atraviesan la historia, Abbott señaló que aunque el mito del hombre lobo está vinculado a menudo con conceptos de represión y deseos prohibidos, en esta versión se trató más de temas universales como la protección familiar y el control sobre las emociones.

Julia Garner y su impacto emocional en Hombre Lobo

Julia Garner incursiona en el cine de terror con “Hombre Lobo”, la actriz interpreta a Charlotte, una madre y esposa que debe enfrentarse a la aterradora transformación de su marido, Blake (Christopher Abbott), en un hombre lobo, un cambio irreversible que desafía su amor, su duelo y su instinto de supervivencia.

Garner compartió cómo abordó este personaje tan complejo, destacando que la transformación de Blake se trató casi como una enfermedad, lo que le permitió conectar con la pérdida y el dolor a nivel personal.

“Empecé a leer sobre el duelo y la pérdida, y cuando le presenté esa idea a Leigh, fue como una confirmación de lo que ya estaba pensando”, explicó. Charlotte lucha por mantener la conexión con Blake, a medida que él se va alejando emocionalmente, y su desesperación crece. “La desesperación viene antes de la aceptación, y Charlotte está atrapada en esa fase”.

La historia se desarrolla en una sola noche, lo que intensifica la experiencia emocional. “Normalmente, el viaje emocional de un personaje se desarrolla en días o semanas, pero aquí todo sucede en tiempo real“, explicó Garner.

“Charlotte está en modo de supervivencia todo el tiempo, sin tiempo para pensar, solo para actuar”. Esta estructura permitió a Garner sumergirse en la tensión de la película.

Además, se preparó entrevistando a madres trabajadoras para entender la presión y el agotamiento emocional que muchas mujeres enfrentan. “Sentí que había una experiencia común de no tener suficientes horas en el día y estar exhaustas, lo que se convirtió en un elemento clave para Charlotte.”

La magia de los prostéticos y la física del terror

Otro de los aspectos más atractivos de “Hombre Lobo” es la transformación de Blake en el hombre lobo. Para Garner, la utilización de prostéticos y maquillaje realista jugó un papel crucial en su interpretación.

“Ver al hombre lobo en persona hace todo más real. No tienes que actuar tanto, solo reaccionar”, comentó. Esto le permitió conectarse con la “realidad aterradora” que Charlotte vive al ver a su esposo convertirse en un monstruo.

Aunque la película encaja en el género de terror, Garner la describe como algo más cercano a una película de acción debido a la cantidad de escenas físicas que involucraron correr y lucha. “Nunca había corrido tanto en mi vida. Fue un rodaje agotador, pero muy gratificante”, explicó.

¿Qué otras películas de “Hombre lobo se han hecho?

La primera adaptación de la leyenda de “El hombre lobo” al cine se dio en 1941. Dirigida por George Waggner y escrita por Curt Siodmak, la película protagonizada por Lon Chaney Jr. se convirtió en un hito dentro del género de terror.