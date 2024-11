Hybe Cine Fest: reunirá a BTS, Seventeen y Enhypen en cines mexicanos

“HYBE CINE FEST IN LATAM” en salas de Cinépolis.

“HYBE CINE FEST IN LATAM” reunirá a BTS, Seventeen, Enhypen y TXT en las salas de Cinépolis a partir del 14 de noviembre y hasta el 20 de noviembre. El evento, presentado por la cadena de cine, permitirá disfrutar de conciertos y eventos especiales de los grupos más importantes de HYBE.

HYBE LABELS junto a Trafalgar Releasing y Cinépolis +QUE CINE trae un festival diseñado para los fans de K-pop en Latinoamérica.

HYBE FEST contará con presentaciones exclusivas, volviéndolo un punto de encuentro magnífico para los fandoms más apasionados del mundo como ARMY, MOA y ENGENE.

Conciertos imperdibles para ARMY, MOA, CARAT y ENGENE

Cinépolis +QUE CINE realizó el 13 de noviembre una presentación exclusiva para medios nacionales, donde mostró una probada de todo lo que los fans podrán vivir en el “HYBE CINE FEST IN LATAM”.

HYBE LABELS llega junto a BTS, Seventeen, Tomorrow x Together y Enhypen con una serie de los conciertos más icónicos de cada grupo.

BTS llegará a los cines mexicanos con “MAP OF THE SOUL ON: E”, concierto realizado en 2020 de manera Online en plena pandemia por Covid-19, Army podrán disfrutar de canciones como “Black Swan” y la icónica presentación “Ugh”.

MOA podrá disfrutar de canciones como “Blue Hour” y ladrar con “Cat & Dog” junto a TXT y su “WORLD TOUR ACT: SWEET MIRAGE”, un espectáculo que sumerge al público en el universo de TXT.

La esperada gira de SEVENTEEN, “WORLD TOUR “BE THE SUN” marcó el regreso de la banda a los escenarios globales tras la pandemia, CARAT podrá disfrutar y bailar canciones como “HOT” y “Boom Boom”.

Hybe Fest presentará la segunda gira internacional de ENHYPEN, “WORLD TOUR FATE”, la cual destaca su evolución musical, con presentaciones como “Flicker”, “Let Me In” y “Drunk Dazes”.

¿Qué más presentará Hybe Fest In Latam?

“Weverse Festival 2023” será otro concierto que los fans de Zico, Le Sserafim y BOYNEXTDOOR, podrán disfrutar en el Hybe Fest.

Para los más fans de cantar a todo pulmón canciones de TXT, Le Sserafim, Enhypen y otros grupos de HYBE LABELS, habrá una función en la que se proyectarán un total de 18 canciones sorpresa modificadas para poderlas cantar en versión Karaoke.

En la página oficial se encuentran las fechas y horarios de cada concierto que Cinépolis junto a Hybe promete ser una experiencia de otro nivel.