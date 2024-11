Sara Maldonado debuta como productora de teatro

Sara Maldonado tiene 44 años. Foto: Gettyimagas.

La actriz Sara Maldonado debutará como productora teatral con la puesta en escena Pretty Good Not Bad, un monólogo que llegará a la CDMX para una función única en La Teatrería el 19 de noviembre.

Se trata de un obra, originaria de Estados Unidos, que fue escrita y es interpretada por Ellen Toland, quien en colaboración con Rachel McBath (directora y productora), narra una historia personal que aborda la violencia de género desde una perspectiva femenina.

Sara Maldonado quiere trabajar con mujeres

Sara Maldonado explicó a UnoTV.com, que este proyecto surgió de su admiración por el trabajo de mujeres pioneras en la producción y dirección escénica.

“Siempre me preguntaban si me gustaría dirigir o producir y era algo que realmente no pasaba por mi cabeza, pero creo que los años y la evolución en los contenidos me hicieron considerar esta posibilidad”, comentó.

La actriz se sintió motivada, sobre todo tras la pandemia, por las iniciativas de otras mujeres en el ámbito del teatro y la producción audiovisual, y decidió traer la obra Pretty Good Not Bad a México, después de presenciarla en Nueva York, donde la producción la impresionó profundamente.

¿De qué trata “Pretty Good Not Bad”?

El monólogo Pretty Good Not Bad, que dura aproximadamente 40 minutos, recurre al humor y la ironía para abordar experiencias dolorosas como lo es el intento de una violación.

Para Sara Maldonado, uno de los puntos más valiosos de la obra es su capacidad de transformar situaciones traumáticas a través del arte, logrando una narrativa que conecta emocionalmente con el público.

“Esta historia permite a las personas identificarse y encontrar apoyo en la experiencia de otras. Me emocionó su manera de abordar temas difíciles, donde el humor sirve para enfrentar la realidad desde otra perspectiva”, afirmó.

La obra se presentará en inglés, tal como fue concebida, una decisión que, según la mexicana, implica un reto, aún así, espera que la presentación tenga resonancia en la audiencia mexicana, especialmente en aquellos interesados en experiencias teatrales diferentes y con temáticas profundas.

La actriz también valoró la oportunidad de conectar con el público internacional que reside en la Ciudad de México, especialmente en la zona de la colonia Roma, donde está ubicada La Teatrería.

Pretty Good Not Bad ha tenido un recorrido reciente en festivales, como el Fringe en Edimburgo, donde recibió una buena recepción.

Este proyecto representa para Sara Maldonado solo el inicio de una nueva etapa en la que busca abrir caminos en la producción teatral y posiblemente en otros formatos como el cine y las series.