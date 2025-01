Imelda Tuñón le responde a Maribel Guardia: “nunca pensé conocer a una persona tan mala”

GENERANDO AUDIO...

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

La cantante Imelda Tuñón rompió el silencio, respecto a la denuncia que la actriz Maribel Guardia interpuso en su contra y que involucra al hijo que tuvo con Julián Figueroa.

En un par de publicaciones en Instagram, Imelda Tuñón afirmó que tras enterarse de la denuncia pasó horas llorando, además de que se dijo destrozada.

“Horas llorando, estamos destrozados, no hemos comido. ¿No que mucho amor? Ni siquiera vino a dar la cara, nunca pensé conocer a una persona tan mala”, escribió la cantante refiriéndose a Maribel Guardia.

Quien fuera esposa de Julián Figueroa, fallecido en 2023, se dijo decepcionada de la actitud de Maribel Guardia al compartir otro mensaje en sus historias de Instagram en el que escribió “caras vemos, corazones no sabemos”.

La respuesta de Tuñón se dio después de que la propia Maribel Guardia informará en redes sociales que había interpuesto una denuncia en contra de quien fuera esposa de su hijo para “defender la integridad” de su nieto.

“Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad”, escribió en un comunicado Maribel Guardia.

¿Qué se sabe de la disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

Entrevistada por medios, Imelda Tuñón dio a conocer que Maribel Guardia intentó llevarse a su hijo, Julián Figueroa, cuando salía de la escuela donde estudia.

“Yo creo que le quedó, de alguna manera, el dolor de lo que le pasó con Julián (Figueroa), que es una lástima, pero no tiene derecho a quitarme lo mío”, expresó la cantante, quien confirmó la denuncia en su contra.

“No hay forma de que me quite a mi hijo, no tiene derecho a hacerlo, soy su mamá y la mamá es la mamá y su abuela ya tuvo su oportunidad, que me deje tener la mía”, abundó Imelda Tuñón.

De acuerdo con reportes periodísticos, la hora de la salida de la escuela del pequeño Julián fue escenario para el encontronazo, en donde Imelda Tuñón habría alegado que Maribel Guardia quería robarle a su hijo.

El pleito entre la madre y la abuela de Julián habría sido bastante fuerte, pues, según reportes, Tuñón habría llegado con policías de investigación.

Tras la muerte de su hijo, Maribel Guardia se ha dejado ver muy cercana a su nieto Julián, a quien suele presumir en redes sociales.

La actriz mencionó en Instagram que con la denuncia que interpuso sólo busca cuidar la seguridad de su nieto, “y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, no dando más detalles de si se trata de una disputa por la custodia legal del menor.