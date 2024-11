One Direction se reúne en el funeral de Liam Payne | Fotos: AFP

Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, exintegrantes de One Direction, se reunieron este miércoles 20 de noviembre en el funeral de Liam Payne, cantante que murió hace más de un mes tras caer de un edificio en Buenos Aires, Argentina.

Los miembros de One Direction en el funeral de Liam Payne

Los excompañeros de Liam Payne en One Direction se reunieron para darle el último adiós desde Amersham, al oeste de Londres, Inglaterra, luego de su muerte el pasado miércoles 31 de octubre, de acuerdo con la agencia AFP.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson llegaron por su cuenta a la ceremonia organizada en la iglesia de St Mary’s, en la localidad de Buckinghamshire, decorada con flores y velas para la ocasión.

Harry Styles en el funeral de Liam Payne | Foto: AFP

Zayn Malik en el funeral de Liam Payne | Foto: AFP

Niall Horan en el funeral de Liam Payne | Foto: AFP

Louis Tomlinson en el funeral de Liam Payne | Foto: AFP

Poco después de la llegada de los cuatro excompañeros de Liam Payne, llegó el féretro del cantante en un coche blanco, seguido de sus padres, con varias coronas de flores, según el relato de AFP.

Así transcurrió el funeral privado del cantante británico

Su expareja, la cantante de Girls Aloud, Cheryl Tweedy; su hijo de nueve años, Bear, y su última novia, la ‘influencer’ estadounidense Kate Cassidy, también asistieron al funeral privado de Liam Payne.

Una decena de seguidores, colocados detrás de un cordón de seguridad, también acudieron para rendir un último homenaje al cantante de One Direction.

El funeral, mantenido en secreto por su familia, fue anunciado poco antes por algunos medios de comunicación británicos.

La muerte de Liam Payne y posteriores investigaciones

Durante la tarde del miércoles 16 de octubre, se dio a conocer la muerte de Liam Payne tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en el Barrio de Palermo de Buenos Aires, Argentina.

El cantante de 31 años murió debido a “múltiples traumatismos” y “hemorragias internas y externas” tras la caída desde el balcón del hotel, según la autopsia.

El músico británico había consumido alcohol, cocaína y un antidepresivo antes de morir, informó el 7 de noviembre la justicia argentina, que imputó a tres personas por los hechos.

El primer imputado era el acompañante cotidiano del cantante durante su estadía en Buenos Aires, a quien se le imputa por abandono de persona seguido de muerte (un delito que prevé penas de 5 a 15 años) y por suministro de estupefacientes, de acuerdo con AFP.

El segundo es un empleado del hotel que, según la fiscalía, “debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne“, retomó la propia agencia

El tercero es otro proveedor de estupefacientes que está “imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre”, dijo AFP con base en las autoridades argentinas.

Los restos del músico fueron trasladados a principios de noviembre a Reino Unido en un vuelo en el que también viajó su padre, Geoff Payne.

La historia de Liam Payne con One Direction

El músico que falleció a los 31 años participó en One Direction, banda que compartió con Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

La agrupación se formó en 2010, bajo la recomendación del juez Simon Cowell después de que cada miembro apareciera en la versión británica del reality show “The X Factor.”

One Direction lanzó cuatro álbumes de estudio durante los cuatro años que permanecieron juntos los integrantes originales, estos fueron:

Up all night (2011)

Take me home (2012)

Midnight memories (2013)

FOUR (2014)

La salida de Zayn Malik de la boyband provocó que los cuatro integrantes restantes, incluyendo a Liam Payne, permanecieran juntos por casi un año y sacaron el disco “Made in the A.M.” en 2015.

La banda anunció que se tomarían un descanso en 2015, llevando a los cinco músicos por caminos separados. Payne luego lanzó su álbum debut en solitario en 2019 titulado “LP1.”