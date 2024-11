Javier Bardem habla de cómo educar a las nuevas generaciones

Javier Bardem prestó su voz para la película “Hechizados”. Foto: AFP.

Javier Bardem, prestó su voz para dar vida al Rey Solon en la nueva película animada de Netflix “Hechizados”. Durante una entrevista con UnoTV.com, el español reveló que sus hijos, Leo (13) y Luna (10), lo han hecho replantearse aspectos importantes de su vida y reeducarse de cierta manera.

“De ellos aprendo de todas las maneras posibles. Creo que para que alguien pueda educar y ayudar a cualquiera a formarse, primero tienes que reeducarte a ti mismo. Hay ciertos patrones o creencias que no van a ser útiles para los pequeños. Así que no pasa un solo día en el que no aprendas algo de tus propios hijos, pero realmente tienes que prestar atención”.

Bardem añadió, que si las personas creen “saberlo todo” es un gran problema: “Ese no es mi caso. Mi caso es el opuesto, estoy seguro de que no sé nada y eso está bien”.

“Hechizados”, la nueva película animada de Javier Bardem

El 22 de noviembre se estrenará en Netflix la película animada Hechizados (Spellbound), en la que Bardem participa como actor de doblaje.

“Lo que me gustó de esta historia es que es inédita. Fue como una nueva forma de hacer películas animadas, por cómo se desarrolla y cómo llega a un final que es tan inesperado, y al mismo tiempo con un mensaje tan importante tanto para niños como para adultos. Es hermosa, original y única”, dijo Javier Bardem sobre la película.

¿De qué trata “Hechizados”?

“Hechizados” cuenta la historia de dos reyes, quienes tras un misterioso hechizo, fueron transformados en monstruos. Su hija, deberá embarcarse en una misión para romper el hechizo antes de que sea demasiado tarde.

La directora de la película, Vicky Jenson, aseguró que “Hechizados” fue un gran desafío pues querían obtener un resultado honesto, respetuoso y al mismo tiempo que fuera divertida.

“Encontrar ese equilibrio, la manera adecuada de expresar esta historia, fue algo que me encantó, y nuestro estudio fue muy abierto y colaborador para asegurarse de que tuviéramos el tiempo necesario para lograrlo”, dijo Jenson.

Añadió, que siempre hacer películas animadas es un proceso complicado: “Todo sucede paso a paso, se diseñan los personajes, los fondos, todo en iteraciones. Nada sucede al mismo tiempo. No puedes simplemente gritar “¡Corte!” y que entren vestuario y maquillaje. Aquí, todo ocurre con meses de diferencia entre cada etapa”.

Elenco

Además de Javier Badem, Nicole Kidman, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane y Tituss Burgess también prestan sus voces en inglés en Hechizados, dirigida por Vicky Jenson (Shrek) y con música original del multipremiado compositor Alan Menken (La bella y la bestia) y letras de Glenn Slater (Enredados).

“Las películas animadas tienen una gran responsabilidad”: Javier Bardem

Javier Bardem destacó la importancia que las películas animadas tienen en las generaciones jóvenes, señalando su impacto y alcance.

“Siempre han sido muy influyentes, desde los tiempos de Walt Disney. En los últimos 15 o 20 años, han llegado a muchas personas, especialmente a niños que están en pleno desarrollo. Estas películas no solo tienen un gran potencial, también una gran responsabilidad”, declaró Javier.

Según el actor, producciones como Hechizados buscan dejar mensajes relevantes que ayuden a los niños a reflexionar y a desarrollar una mayor conciencia. Con esta película, Javier Bardem se suma a un proyecto que pretende generar conversaciones significativas en las familias.