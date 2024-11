¿Inteligencia artificial para componer y crear? A Love Electric dará concierto instrumental en la CDMX

A Love Electric es un grupo que transita del rock al jazz, pasando por el punk y surf, el cual está conformado por Todd Clouser, Aarón Cruz y Jorge Servín, quienes han hecho vibrar al público en escenarios de México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia.

La banda, que acaba de estrenar su disco “Live in Italia: Genoa”, se presentará en un concierto íntimo, instrumental, en la Ciudad de México (CDMX), en tiempos en los que la música creada con inteligencia artificial comienza a viralizarse.

UnoTV platica en exclusiva con Todd Clouser, músico de Minnesota, Estados Unidos, líder y guitarrista de la banda, sobre su camino en la música, el significado de esta y la construcción del proyecto que lo ha llevado a pisar los más diversos escenarios, además de la situación actual en la industria y el uso de la inteligencia artificial para componer y crear.

Recientemente, artistas como Imogen Heap, Grimes y Taryn Southern, entre otros, han hecho uso de la inteligencia artificial para crear música, lo que, a decir del maestro Todd Clouser, obedece más a las reglas del espectáculo.

El músico afirma que en el caso de A Love Electric tienen otra idea de la música y no la interpretan para lograr “sold outs” o estar en la televisión: “Realmente buscamos otra cosa y disfrutamos el acto de tocar nuestros instrumentos y la comunicación que generamos entre los tres”, señala.

Al final, considera Todd, ellos esperan, al menos en un sector de la música, mantener el valor de tocar con instrumentos y transmitir su significado a quienes los escuchen.

Al hablar sobre las nuevas formas de difusión de la música, a través de las plataformas digitales, Clouser señala que entre lo positivo se encuentra la democratización de la misma.

“Quizá había artistas que no tenían la forma de compartir su obra, ahora lo pueden hacer desde su casa y si pega conectan con un público y de ahí pueden desarrollar su carrera. He visto ese caso, aún no puedo decir que las redes representan una utopía, hay varios retos”.

Todd Clouser.