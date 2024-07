¿Sí hubo otro? Gabriel Soto habla sobre una supuesta infidelidad de Irina Baeva

Gabriel Soto habla sobre si hubo infidelidad de Irina Baeva. Foto: Cuartoscuro

El drama de Gabriel Soto e Irina Baeva no termina, y ahora el actor reapareció tras haber anunciado su ruptura con la actriz rusa. El actor fue cuestionado sobre los rumores que apuntan a que la famosa le habría sido infiel.

Aunque el actor no respondió sí o no, afirmó que él no podía “hacerse responsable por las acciones de los demás”.

“La verdad es que yo no me puedo hacer responsable por las acciones de los demás, yo estoy enfocado en lo mío. Yo no me puedo hacer responsable por lo que hacen los demás”.

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos los de “De primera mano”, el exmarido de Geraldine Bazán afirmó que él únicamente se encuentra pasando su proceso de separación con la actriz.

“Yo nada más estoy pasando mi proceso, estoy enfocado en lo mío, en el amor que me dan mis hijas, en el trabajo y simplemente es, nada más, pasarlo”.

De acuerdo con el famoso, la relación con la actriz de “Aventurera” llevaba un tiempo ya pasando por varios problemas.

“Ya llevábamos tiempo, pues, tratando de solucionar problemas. Finalmente, las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se entiende de cierto modo y teníamos un tiempo tratando de solucionar diferencias”.

Gabriel Soto aseguró que para tratar de “salvar” su relación acudieron a terapia de pareja, y destacó que su relación con la rusa acabó en “buenos términos”.

“Terminamos en buenos términos… Fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tiene que hacer para tratar de salvar una relación”.

Asimismo, Gabriel Soto destacó que Irina Baeva estaba al tanto de que se haría pública la separación, contrario a lo que la actriz afirmó.

“Ya estaba hablado, estaba pactado que lo íbamos a sacar (el comunicado). Se dijo que yo le había dicho por mensaje y claro que no, obviamente, esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo. Fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin”.

Finalmente, descartó que use sus redes sociales para enviarle indirectas a Irina Baeva como se especuló hace unos días.