Ahora que están muy juntitos: Cecilia Galliano reacciona a la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

La tan comentada ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, de la que recientemente opinó la ex del actor, Geraldine Bazán, es un tema que ya llegó a Cecilia Galliano. A la conductora le preguntaron sobre el fin del romance de su compañero en el teatro.

Cecilia Galliano no se salvó de ser cuestionada sobre el regreso a la soltería de Gabriel Soto. Esto a raíz de que hace poco se hablaba de una infidelidad por parte del intérprete con ella, rumor que incluso desmintieron.

Cecilia Galliano y Gabriel Soto son compañeros en la obra de teatro “El precio de la fama”. Desde entonces, verlos juntos fue motivo para una serie de especulaciones sobre una relación entre ellos más allá de lo profesional.

Aunque pareciera que la idea de un vínculo más cercano entre Cecilia y Gabriel ya había pasado, a la presentadora le preguntaron en el programa “Hoy” qué opinaba de la separación de los actores.

“Es un amigo, un hombre al que quiero muchísimo. Trabajamos juntos desde que éramos modelos. Ya lo demás es su vida privada y a mí no me compete”

Cecilia sabe que por algunos fue vista como la causante de la ruptura. Ante esto, agregó que seguirá viendo a Soto porque son amigos y no dejará que la limiten las habladurías.

“La gente que me conoce sabe que yo la verdad no le doy importancia (…) Le doy la importancia a la opinión pública dentro de mi trabajo, dentro de mi vida privada y yo tengo muy claro quién soy, con que lo tengan claro mi gente, mis amigos, mi familia, mis hijos, es como decía del hate, no me puedo poner a quemar el cerebro por lo que dice la gente, entonces fluyo, me río”

Cecilia Galliano