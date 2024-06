Irina Baeva responde a Niurka y a quienes la critican por cómo baila en “Aventurera”

Irina Baeva debutó como “Aventurera”. Foto: Cuartoscuro

Irina Baeva se defendió y respondió a las críticas que ha recibido luego de su debut como “Aventurera”. Además, la rusa respondió a Niurka, quien no dudó en criticar el desempeño de la actriz. La famosa aseguró que nada es blanco y negro en la vida.

“Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto. A ti te pueden encantar las hamburguesas y a mí no gustarme. No tiene nada de malo, en gustos se rompen géneros. Está bien que a alguien le guste, está bien que alguien no le guste, es totalmente normal. Nada es blanco y negro en esta vida”.

En entrevista con el programa Sale el sol, la actriz aseguró que las personas que tienen un comentario negativo son aquellas que no han visto la puesta en escena.

“La crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva porque eso nos hace ser mejores, creo que ahí estamos siempre para escuchar, para corregir cositas y para dar lo mejor de nosotros. Pero los comentarios negativos, seguramente muchos de esos comentarios son de gente que ni siquiera ha visto a la obra. La verdad es que los invito a que nos acompañen, a que lo disfruten porque son momentos bien bonitos”.

Sobre las comparaciones que le han hecho con estrellas como Edith González como “Aventurera”, Irina Baeva aseguró que no hay punto de comparación y enfatizó que ella sólo es actriz.

“Nuestra “Aventurera” es diferente. Nuestra “Aventurera” es el libreto original. Tampoco hay que compararla con las anteriores puestas en escena, no tenemos por qué parecernos a esas puestas. Además, en cuento al baile, pues yo soy actriz, entonces creo que estaría interesante que vieran el trabajo actoral que se hace arriba del escenario”.

Finalmente, volvió a invitar a sus detractores a que acudan a ver la obra antes de emitir algún comentario.

“Es un proyecto bien bonito, y a toda la gente que, inclusive tiene algo negativo que decir sobre la puesta en escena sin verla, los invito a que nos acompañen”.