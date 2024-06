“Coque” Muñiz vuelve al hospital tras baja oxigenación

Jorge “Coque” Muñiz enfrenta crisis de salud. Foto: Cuartoscuro

Jorge “Coque” Muñiz habló sobre su estado de salud luego de haber ingresado al Hospital Español tras una baja oxigenación. A través de un comunicado, el cantante, que estuvo internado hace unos días en Playa del Carmen, aseguró que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información dada a conocer en su cuenta oficial de Instagram, “Coque” Muñiz no presenta afectación en los bronquios. Por ello, dijo, con tratamiento puede curarse.

“Debido a una baja oxigenación y muy alta presión me ingresaron al Hospital Español. No se preocupen, los estudios salieron bastante bien, pero con recomendaciones muy precisas. Lo importante es que los bronquios no están afectados y con tratamiento puede curarse”

Finalmente, el comunicado del hijo de Marco Antonio Muñiz, el “Lujo de México”, agradeció las muestras de cariño. Además, destacó que espera abandonar el hospital en los próximos días.

“¡Mil gracias por sus mensajes, espero este próximo jueves me den de alta!”

Sobre su presentación prevista para el 28 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, “Coque” Muñiz no dio detalles.

Después de la información sobre su estado de salud, Jorge “Coque” Muñiz recibió varias muestras de cariño por parte de amigos, familiares y seguidores, que le desearon una pronta recuperación.

“‘Coque’ esperamos de todo corazón tu pronta recuperación”, “Cuídate primo. Nos vemos el viernes en el Lunario”, “Que se mejore “Coque” Muñiz tan querido por todos”, “Pronta recuperación”, “Doy gracias por tu recuperación, querido amigo”, “Ojalá y te recuperes pronto”, son parte de los comentarios que famosos como Nadia, Lisardo y Sergio Reynoso le dejaron al cantante.

Hace unos días, la salud de “Coque” Muñiz encendió las alarmas al darse a conocer que el cantante fue ingresado a un hospital con un cuadro de bronconeumonía.

Según la revista TVNotas, “Coque” aseguró que su crisis de salud era causada por los cambios bruscos de temperatura; aunque destacó que se encontraba fuera de peligro.