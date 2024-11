John Krasinski tomó el lugar de Patrick Dempsey como el más sexy. Foto: AFP

John Krasinski, de 45 años, es nombrado el “hombre vivo más sexy” del mundo de este 2024, según la revista People.

El actor, quien se hizo famoso por la serie “The Office”, aseguró en una entrevista con “People” que no estaba seguro de recibir el reconocimiento.

“En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí”, señaló.

Krasinski está casado con la actriz Emily Blunt, quien aseguró que estaba “muy emocionada” cuando escuchó la noticia.

Emily Blunt y John Krasinski. Foto: AFP

El actor toma el lugar de Patrick Dempsey, quien interpretó a Dereck Sheperd en la serie “Grey’s Anatomy”, y fue nombrado el “hombre más sexy del mundo” el año pasado.

Otros quien han ganado este título son: Chris Evans, David Beckham, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Johnny Depp y Brad Pitt.

Además, la publicación creó hasta 15 categorías escogidas por voto popular, donde destacan:

Glen Powell (estrella de película de acción veraniega más sexy)

(estrella de película de acción veraniega más sexy) Jeremy Allen White (el que tiene los tatuajes más sexis)

(el que tiene los tatuajes más sexis) Harry Styles (el músico más sexy)

(el músico más sexy) Robert Pattinson (el padre primerizo más sexy)

¿Quién es John Krasinski?

John Krasinski es originario de Boston, actualmente tiene 45 años, y se desempeña como actor, escritor y director.

A lo largo de sus 20 años de carrera ha participado en programas de televisión como “Law & Order”, “CSI” y “Jack Ryan”, pero el que le dio fama fue “The Office”, donde interpretó a “Jim Halpert” al lado de Steve Carell.

Además de participar en la televisión, también su paso por el cine ha sido exitoso con títulos como “Dreamgirls” y “It’s complicated”.

También ha prestado su voz en las cintas “Monsters University” o en “Sherk tercero”.

Su talento lo ha llevado a protagonizar, dirigir y escribir las películas de terror “A Quiet Place”, junto con su esposa Emily Blunt.

En 2010 se casó con la actriz inglesa y tienen dos hijas: Haze, de 10 años, y Violet de 8.