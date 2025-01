Justin Baldoni demanda a The New York Times por 250 millones de dólares

Justin Baldoni fue demandado por Blake Lively por acoso sexual. Foto: AFP

Justin Baldoni demandó a The New York Times por 250 millones de dólares alegando difamación, invasión de la privacidad, fraude y violación de contrato implícito.

Hace algunos días The New York Times sacó un artículo donde Blake Lively narró todo lo que había sucedió con Justin Baldoni durante la grabación de la cinta “Romper el círculo”, motivo por lo que la actriz lo demandó por acoso sexual.

En el mismo artículo se aseguró que el también director había orquestado una campaña de desprestigió en contra de su coestrella, quien estaba alistando una demanda por acoso sexual.

¿Qué es lo que dice la demanda de Justin Baldoni contra The New York Times?

La demanda, que pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios, acusa al Times de aceptar de manera acrítica una “narración interesada” de la actriz según la cual Baldoni, su productora y su equipo de relaciones públicas trabajaron para dañar su reputación después de que ella se quejara de conducta inapropiada durante el rodaje de la película, destaca su sitio en español.

Donde además afirma que el artículo publicado el 21 de diciembre omitió deliberadamente partes de intercambios de texto y otra información que contradecía la versión de los hechos de la actriz.

“La tesis central del artículo, encapsulada en un titular difamatorio diseñado para confundir inmediatamente al lector, es que los demandantes orquestaron una campaña de relaciones públicas de represalia contra Lively por denunciar el acoso sexual, una premisa categóricamente falsa y fácilmente refutable”, se lee en la demanda.

Así respondió The New York Times

En un comunicado, el Times dijo: “Planeamos defendernos enérgicamente contra la demanda”.

“El papel de una organización de noticias independiente es seguir los hechos adonde nos lleven”, decía el comunicado. “Nuestra historia fue meticulosa y responsablemente reporteada. Se basó en una revisión de miles de páginas de documentos originales, incluidos los mensajes de texto y los correos electrónicos que citamos con precisión y por extenso en el artículo”.

Además, de la demanda contra The New York Times, el actor y director Justin Baldoni planea una contrademanda hacia su coprotagonista de la cinta “Romper el círculo”, Blake Lively, de la cual no se tienen mayores detalles.