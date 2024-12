Karely Ruiz preocupó a sus fans por su embarazo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Karely Ruiz preocupó a sus fans durante una transmisión en vivo, debido a que comenzó a sentirse mal y hasta se le bajó la presión. La preocupación surge porque la modelo se encuentra en los últimos meses de su embarazo y muchos se preguntan si existe algún riesgo para Madisson, su bebé.

Karely Ruiz se siente mal durante “live navideño”; sus fans se preocupan

Karely Ruiz realizó un “live navideño” para consentir a todos sus fans durante estas fiestas decembrinas. Durante la transmisión, la influencer comentó “me canso hasta de comer” y se notaba que le costaba respirar.

También mencionó que se le bajó la presión y le pidió a Jhon Echeverry, su esposo, que abriera las ventanas de la casa. A Karely también se le veía un gesto de dolor en el rostro, acompañado de espasmos, además, se agarraba el vientre.

Algunas personas comentaron que podría ser una preeclampsia, un padecimiento que presentan algunas mujeres que se encuentran en las etapas tardías del embarazo. Algunos de sus síntomas son problemas para respirar, dolores abdominales y mareos.

La influencer le contesta a las personas que la criticaron

Luego de realizar la transmisión para sus fans, varias personas la criticaron por “exagerada” y comentaron que estar embarazada no es una enfermedad. Para responder a sus “haters”, Karely Ruiz publicó un video en TikTok en el que expresó que esas personas “no saben lo que es estar embarazada”.

“Somos mujeres, hay que apoyarnos entre todas, más cuando sabes que estás en el embarazo. No es nada fácil, no es un juego; te tienes que cuidar, tú vales por dos”, declaró.

La influencer explicó que en esta etapa del embarazo le cuesta más trabajo realizar varias actividades y debe cuidarse; añadió que a ella también le frustra no poder hacer varias cosas, pero es parte del proceso de esperar un bebé.

“En esta etapa ya no me la puedo jugar de que yo puedo, porque ya no es lo mismo. Estuve 2 horas parada en la transmisión, cocinando. Obviamente, me cansé y llegó un punto en que ya no podía respirar”, mencionó.

