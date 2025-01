Kendrick Lamar en Super Bowl 2025: ¿cuáles son los mejores medios tiempos de la historia?

GENERANDO AUDIO...

El rapero estadounidense Kendrick Lamar será la principal estrella del popular espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL de 2025, que se llevará a cabo en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, el próximo 9 de febrero.

Con su actuación, Lamar se convertirá en el protagonista del medio tiempo número 59 en la historia de la NFL.

Pero, ¿cuáles han sido los mejores medios tiempos de toda la historia de la NFL?

Según Billboard, éstos son los 14 mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl:

1. Prince, 2007

Prince brindó una presentación espectacular demostrando el tamaño de artista que era, el rockero tocó clásicos suyos como “1999” y “Let’s Go Crazy”; además de himnos como “Proud Mary”, “All Along the Watchtower” y “The best of you”.

Incluso la naturaleza ayudó a Prince, ya que la lluvia que caía en el estadio de Miami hizo mucho más épica la presentación del tema “Purple Rain”.

2. U2 (2002)

U2 fue un show emblemático al dedicar su presentación en el medio tiempo de Super Bowl a las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La banda irlandesa llevó al medio tiempo del Super Bowl XXXVI un escenario en forma de corazón, mientras tocaban “Where the Streets Have No Name”, un telón de fondo que se desplazaba presentaba los nombres de todas las víctimas que perecieron en los ataques. Bono terminó la canción abriendo su chaqueta para revelar las barras y estrellas en el forro.

3. Dr. Dre y sus amigos (2022)

Fue hasta el 2022 que el hip-hop llegó al centro de uno de los espectáculos más importantes del mundo; Dr. Dre y sus secuaces tomaron el SoFi Stadium en Inglewood, California. Los artistas previamente anunciados Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Eminem se unieron a los invitados sorpresa 50 Cent y Anderson Paak, quien tocó la batería durante “Lose Yourself” de Slim Shady.

Los Emmy reconocieron este espectáculo al ser el primer show de medio tiempo del Super Bowl en ganar uno de estos reconocimientos.

4. Madonna (2012)

Madonna entró a su presentación del medio tiempo del Super Bowl como una emperadora romana para interpretar “Vogue” y luego convertirse en la capitana de un equipo de porristas que incluía a LMFAO, Nicki Minaj, MIA y CeeLo Green.

Un espectáculo que tuvo todos los elementos para ser épico: grandes canciones de pop, decenas de bailarines, luces y tecnología deslumbrante, invitados de primer nivel, un enorme coro, y, por supuesto a Madonna.

5. Bruce Springsteen y la E Street Band (2009)

En 2009, Bruce Springsteen tomó el medio campo del estadio de Tampa durante 12 minutos con un show de auténtico rock.

Aunque Bruce rechazó varias invitaciones anteriores para actuar en el gran juego, el set de Springsteen fue una prueba de que las cosas buenas llegan a aquellos que esperan.

6. Beyoncé (2013)

Literalmente, Beyoncé incendió el terreno de juego con un espectáculo extraordinario con temas como “Love on Top” y “Crazy in Love”.

El momento cumbre fue el reencuentro de Destiny’s Child, la antigua agrupación de Bey, cuando Kelly Rowland y Michelle Williams salieron disparadas de debajo del escenario para unirse a Beyoncé en “Bootylicious”, “Independent Women” y “Single Ladies”.

7. Rolling Stones (2006)

Sin grandes atracciones visuales, trucos o invitados del momento. Los Rolling Stones presentaron un gran espectáculo de rock and roll clásico.

Con un Mick Jagger pavoneándose por el escenario sin miedo alguno; la banda tocó tres canciones de principio a fin: “Start Me Up”, “Rough Justice” y “Satisfaction”.

8. Lady Gaga (2017)

Lady Gaga arrancó su presentación desde el techo del estadio cantando “God Bless America” ​​y “This Land Is Your Land” para después saltar hacia el centro del terreno.

La cantante brindó un espectáculo de gran nivel con temas como “Poker Face”, “Born This Way”, “Bad Romance” y más.

Uno de los espectáculos de medio tiempo más impresionantes visual y vocalmente en la historia del Super Bowl

9. Paul McCartney (2005)

Con la elección de Paul McCartney, la NFL marcó la transición de actos pop contemporáneos a leyendas del rock clásico actuando en el medio tiempo del Super Bowl.

En lo alto de un escenario en forma de X hecho de proyectores de video, el exBeatle brindó clásicos como “Drive My Car”, “Get Back”, “Live and Let Die” y dejando lo mejor para el final con “Hey Jude” que las 84 mil personas que asistieron al estadio de Jacksonville corearon.

10. Michael Jackson (1993)

La presentación que cambió la historia del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El difunto “rey del pop” llevó a los espectadores al frenesí con un popurrí de “Jam”, “Billie Jean” y “Black or White”. Luego mostró un fragmento de “We Are the World” mientras la multitud volteaba tarjetas que revelaban dibujos de los niños de Los Ángeles.

Michael Jackson concluyó con “Heal the World”, rodeado de tres mil 500 jóvenes, mientras un globo se desplegaba en la yarda 50.

11. Rihanna (2023)

Rihanna regresó a los escenarios en el Super Bowl de 2023, tras siete años de ausencia. Pero lo más sorpendente de fue su aparición embarazada de su segundo bebé.

La de Barbados encendió con su música el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, donde le rindió tributo a sus raíces caribeñas en el State Farm Stadium.

12. Katy Perry (2015)

Katy Perry brindó 12 minutos de colores, luces y canciones pop, con un arranque impresionante al aparecer montada en un tigre dorado gigante.

Uno de los invitados fue Lenny Kravitz, que guitarra en mano interpretó “I kissed a girl”, además de Missy Elliott que interpretó “Get Ur Freak O” y “Work It”.

El show dejó una cantidad inimaginable de memes gracias a los tiburones que acompañaron a la cantante que cerró el espectáculo con “Fireworks”.

13. Janet Jackson y Justin Timberlake (2004)

Janet Jackson y Justin Timberlake brindaron un gran espectáculo en 2004 con una clase magistral de música baile y canciones pop, sin embargo, la gran presentación fue opacada por el escándalo conocido como “nipplegate” o “Janetgate”, por el del pezón al aire de la cantante.

El show contó con Jessica Simpson, P. Diddy, Nelly y Kid Rock como invitados. Es una pena que lo que la mayoría de la gente recuerde sean sólo los últimos dos segundos.

14. Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars (2016)

La banda británica Coldplay fue la seleccionada como el acto estelar para el Super Bowl 50 con su rock suave introspectivo, pero además contó con Beyoncé, Bruno Mars y Mark Ronson quienes le pusieron todo el ritmo al espectáculo.

El momento cumbre fue un poderoso duelo de baile entre Beyoncé y Bruno Mars.

Lista de todos los medios tiempos del Super Bowl de la NFL

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl existe desde 1967, pero a partir de 1993, cuando se presentó Michael Jackson, se convirtió en uno de los shows más mediáticos e importantes del mundo.

Ésta es la lista completa de todos los Super Bowl Halftime:

2025, Super Bowl LIX : Kendrick Lamar (Caesars Superdome, Nueva Orleans)

(Caesars Superdome, Nueva Orleans) 2024, Super Bowl 58 : Usher (Estadio Allegiant de Las Vegas)

(Estadio Allegiant de Las Vegas) 2023, Super Bowl LVII : Rihanna (Estadio State Farm en Glendale, Arizona)

(Estadio State Farm en Glendale, Arizona) 2022, Super Bowl LVI : Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar con 50 Cent y Anderson .Paak (Sofi Stadium en Inglewood, California)

(Sofi Stadium en Inglewood, California) 2021, Super Bowl LV : The Weeknd (Raymond James Stadium en Tampa, Florida)

(Raymond James Stadium en Tampa, Florida) 2020, Super Bowl Liv : Shakira y Jennifer López con Bad Bunny, J Balvin y Emme Muniz (Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida)

(Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida) 2019, Super Bowl LIII : Maroon 5, Travis Scott, Big Boi (estadio Mercedes-Benz en Atlanta)

(estadio Mercedes-Benz en Atlanta) 2018, Super Bowl LII : Justin Timberlake con los niños de Tennessee (US Bank Stadium en Minneapolis)

(US Bank Stadium en Minneapolis) 2017, Super Bowl Li : Lady Gaga (NRG Stadium en Houston)

(NRG Stadium en Houston) 2016, Super Bowl 50 : Coldplay con Beyoncé y Bruno Mars (Levi’s Stadium en Santa Clara, California)

(Levi’s Stadium en Santa Clara, California) 2015, Super Bowl XLIX : Katy Perry con Lenny Kravitz y Missy Elliott (Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona)

(Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona) 2014, Super Bowl XLVIII : Bruno Mars con Red Hot Chili Peppers (Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey)

(Estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey) 2013, Super Bowl XLVII : Beyoncé con Destiny’s Child (Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans)

(Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans) 2012, Super Bowl XLVI : Madonna con LMFAO , Cirque du Soleil, Nicki Minaj, MIA y CeeLo Green (Estadio Lucas Oil en Indianápolis)

, Cirque du Soleil, Nicki Minaj, MIA y CeeLo Green (Estadio Lucas Oil en Indianápolis) 2011, Super Bowl XLV : The Black Eyed Peas con Usher y Slash (Estadio de los Cowboys en Arlington, Texas)

(Estadio de los Cowboys en Arlington, Texas) 2010, Super Bowl XLIV : The Who (Estadio Sun Life en Miami Gardens, Florida)

(Estadio Sun Life en Miami Gardens, Florida) 2009, Super Bowl XLIII : Bruce Springsteen y la E Street Band (Estadio Raymond James en Tampa, Florida)

(Estadio Raymond James en Tampa, Florida) 2008, Super Bowl XLII : Tom Petty and the Heartbreakers (Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona)

(Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona) 2007, Super Bowl XLI : Príncipe con la Banda Marching de Florida A&M (Dolphin Stadium en Miami Gardens, Florida)

(Dolphin Stadium en Miami Gardens, Florida) 2006, Super Bowl XL : The Rolling Stones (Ford Field en Detroit)

(Ford Field en Detroit) 2005, Super Bowl xxxix : Paul McCartney (Alltel Stadium en Jacksonville, Florida)

(Alltel Stadium en Jacksonville, Florida) 2004, Super Bowl XXXVIII : Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy, Nelly y Justin Timberlake (Reliant Stadium en Houston)

(Reliant Stadium en Houston) 2003, Super Bowl XXXVII : Shania Twain y sin duda con Sting (Qualcomm Stadium en San Diego)

(Qualcomm Stadium en San Diego) 2002, Super Bowl XXXVI : “Tributo a los asesinados en los ataques del 11 de septiembre” con U2 (Louisiana Superdome en Nueva Orleans)

(Louisiana Superdome en Nueva Orleans) 2001, Super Bowl XXXV : “The Kings of Rock and Pop” con Aerosmith, ‘N’Sync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly (Raymond James Stadium en Tampa, Florida)