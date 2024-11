La “Chupitos” confiesa dura batalla contra una enfermedad incurable

Una actriz reveló que padece enfermedad incurable. Foto: Getty | Ilustrativa

La comediante y actriz Liliana Arriaga, popularmente conocida como la “Chupitos”, dio detalles de su estado de salud luego de ser diagnosticada con el síndrome de Sjögren o síndrome seco, una enfermedad autoinmune que no tiene cura. Unotv.com te da los detalles.

¿Cuál es el estado de salud de la “Chupitos”?

Recientemente, la “Chupitos” concedió una entrevista a la revista TVNotas, en donde dio detalles del síndrome que padece y que impide que la actriz de 52 años pueda llorar o salivar.

“Tengo el síndrome de Sjögren o síndrome ‘seco’. Éste afecta las glándulas salivales. Tiene que ver con producir líquidos en mi cuerpo, saliva y mucosidad… Mi enfermedad es autoinmune. No se sabe por qué se da… No hay cura. Sólo se controla. Debo acudir a revisión cada 6 meses”, explicó Arriaga para la popular revista.

Sin embargo, la enfermedad incurable que padece la “Chupitos” no es el único mal, pues el síndrome seco puede desencadenar otras afectaciones graves a su salud.

“Con esta enfermedad también te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones. Este mal no es tan conocido. No sabía de su existencia. Siempre he sido una mujer sana”.

De acuerdo con la “Chupitos”, desde hace meses le fue diagnosticado el síndrome luego de someterse a una biopsia y tras encontrar el padecimiento comenzó el tratamiento con quimioterapias que le causaron diversos malestares.

“Primero me hicieron una biopsia por dentro del labio inferior. Ésta definió cuánta saliva generaba y no producía nada. Así dieron con mi padecimiento. Tras varios estudios detectaron que las células malas me atacaban… Me hicieron ver que mi enfermedad era tipo diabetes, pero cuando me mandaron quimios dije: ‘Esto no parece diabetes. Es algo más’. Dijeron que tampoco era cáncer, pero debíamos atacar esas células y las quimios fueron de manera preventiva. Éstas eran fuertes. Sentía mareo, mucho sueño y decaimiento. Tomaba todos los lunes 4 pastillas”.

Producto de las quimioterapias, Liliana Arriaga comenzó a sufrir algunos efectos como la perdida del cabello, que la llevó a requerir de una peluca para poder hacer su famoso personaje de la “Chupitos”.

“Padezco caída de cabello por las quimios, pero lo contrarresto con ácido fólico y con otro medicamento. Ahora mi personaje utiliza peluca. Antes usaba mi cabello natural”.

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca las glándulas productoras de humedad, especialmente las lágrimas y la saliva, lo que causa sequedad en los ojos y la boca. Aunque el síndrome puede afectar a personas de cualquier edad, es más común en mujeres mayores de 40 años y suele acompañar otras enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el lupus.

Síntomas principales

Los síntomas más comunes del síndrome de Sjögren incluyen:

Sequedad en los ojos : puede causar irritación, ardor y sensación de arena en los ojos

: puede causar irritación, ardor y sensación de arena en los ojos Sequedad en la boca: dificulta hablar, masticar y tragar, y puede provocar problemas dentales, como caries y mal aliento

Además, algunos pacientes experimentan dolor en las articulaciones, fatiga, y sequedad en otras áreas del cuerpo, como la piel y las vías respiratorias.