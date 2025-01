GENERANDO AUDIO...

Julián Tello tiene 11 años y fue diagnosticado con parálisis cerebral desde los ocho meses de edad. A su madre, Mariana Tello, le aseguraron que no iba a poder escribir e incluso caminar, ahora se convirtió en el protagonista de la nueva película de Netflix “Los dos hemisferios de Lucca”.

“Los dos hemisferios de Lucca” es una película basada en la novela de la periodista argentina Bárbara Anderson.

La historia se inspira en la experiencia de la autora, quien hace 13 años enfrentó el diagnóstico de parálisis cerebral de su hijo.

La cinta, protagonizada por Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, cuenta la historia de unos padres, quienes tras recibir el diagnóstico de su hijo Lucca, harán todo por ayudar a su hijo con parálisis cerebral, incluyendo un viaje familiar a la India para probar un tratamiento experimental.

“Ser mamá de un niño con discapacidad es tres veces más difícil, pero todo el esfuerzo se ve reflejado en su crecimiento”, comentó Mariana Tello.

Mariana Tello recordó, que al nacer Julián no movía sus piernas, lo que llevó a una consulta con un neurólogo: “Nos dijeron que su daño no era muy grave, pero que no sabían si podría escribir o cómo caminaría. Su evolución ha sido sorprendente”.

La mamá de Julián está convencida que la película es una historia inspiradora y de resiliencia, esperanzadora para tanta gente que atraviesa por este tipo de situaciones, de cómo salir adelante.

Julián Tello, el elegido para dar vida a Lucca

La escritora Bárbara Anderson aceptó que su libro fuera llevado a la televisión siempre y cuando cumpliera con dos requisitos: que el niño que interpretara a su hijo Lucca tuviera parálisis cerebral y que en el soundtrack estuviera incluido el tema de Coldplay “FIx You”.

Bárbara Anderson le escribió una carta a Chris Martin para que permitiera el uso de la canción en la película y él aceptó al conocer la historia de Lucca.

Después de un casting al que acudieron más de 200 niños con parálisis cerebral, Julián Tello fue el elegido para protagonizar “Los dos hemisferios de Lucca” y así comenzar la aventura de incursionar en el mundo de la actuación.

El debut de Julián Tello como actor

Para Julián, la filmación fue una aventura que duró casi un año e incluyó un viaje a la India, donde estuvo 20 días rodando.

En entrevista para UnoTV compartió cómo fue esta experiencia:”Me gustó la cultura, pero no tanto la comida. Extrañaba la mexicana, así que en el hotel nos daban pizza y pasta“, contó entre risas.

Sobre su relación con sus coprotagonistas, reveló que con Bárbara Mori se hacían bromas y compartían pan dulce. En cuanto a Juan Pablo Medina, destacó que “él era quien juntaba al grupo”. Uno de sus momentos favoritos de la filmación fue una escena en el aeropuerto, antes de partir a la India.

Un sueño que apenas comienza

Julián es un estudiante de cuarto grado de primaria, que disfruta las clases de español y la lectura. Entre sus pasatiempos, mencionó ver videos de “Mr. Beast” en YouTube y su pasión por el fútbol, apoyando a las Chivas en la Liga MX y a los Chiefs en la NFL.

Cuando se le preguntó si quería seguir actuando, respondió con seguridad: “Sí, quiero hacer más películas”. Para él, “Los dos hemisferios de Lucca” es una historia de “reflexión, amor y el amor incondicional de una madre”.

La historia de Julián Tello es un testimonio de superación y amor familiar. Su debut en Netflix pretende inspirar a muchas personas cuando “Los dos hemisferios de Lucca” se estrene el 31 de enero en a plataforma.