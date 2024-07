“La droga no te hace rapero”: Remik se libera de “Demonios” y arma un Lunario

El rapero mexicano Remik González lanzó su nuevo disco titulado “Mis Demonios”.

El rapero mexicano Remik González lanzó su nuevo disco titulado “Mis Demonios”. En una entrevista con unotv.com, el artista compartió detalles sobre el proceso creativo detrás del álbum y su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

El proceso de creación de “Mis Demonios” de Remik González

“Mis Demonios” es un proyecto en el que Remik ha trabajado durante un año entero. “Hay canciones que compuse hace 12 meses y otras que terminé hace apenas unas semanas”, comentó el rapero.

El álbum refleja los altibajos de ese año de trabajo, con una variedad de temas que abarcan desde reflexiones personales hasta canciones para disfrutar en distintas situaciones cotidianas como fumar o hacer ejercicio.

“El título del disco puede sugerir cosas negativas, pero en realidad se trata de un equilibrio entre lo bueno y lo malo, lo bendito y lo maldito, como un yin-yang”, explicó.

Remik ha experimentado una evolución en su estilo musical desde 2023, con varios sencillos y colaboraciones que han mostrado su crecimiento como artista.

“Mi estilo ha cambiado, la gente todavía se está acostumbrando a un sonido más rasposo y cabezón, pero creo que han notado el progreso”, dijo. También mencionó que ha dejado atrás hábitos perjudiciales que afectaban su desempeño, como el consumo de drogas y las desveladas, lo que ha mejorado su calidad vocal y su desempeño en el micrófono.

Remik considera que la escena del rap en México está en ascenso, aunque aún faltan más lugares donde tocar. “Es solo cuestión de tiempo para que todo esto explote. La colaboración entre géneros como los corridos y el rap está creciendo de una manera que nunca se había visto en México”, afirmó.

El rapero también habló sobre su lucha personal con las drogas y cómo ha superado esa etapa. “La droga no te hace rapero ni malandro ni de barrio. He aprendido mucho y me ha hecho una mejor persona”, reflexionó. Remik está enfocado en seguir adelante con su carrera, agradeciendo el apoyo de su familia y amigos.

Lunario de Remik González

Remik González invita a sus seguidores a escuchar “Mis Demonios”, disponible en todas las plataformas digitales, y a asistir a su presentación en el Lunario el 14 de julio. “Vayan por sus tickets en Ticketmaster o en taquilla, ¡no se lo pierdan!”, concluyó.

No te pierdas la oportunidad de ver a Remik en vivo y de disfrutar su nueva música, que promete ser un reflejo auténtico de su vida y experiencias.