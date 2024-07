“Explotaste a una niña”: Hermana de Gala Montes rompe el silencio y apoya a la actriz

Gala Montes, actriz que está en polémica con su madre. Foto: AFP

La polémica entre Gala Montes y su mamá, Crista, no para. Ahora fue su hermana Beba Montes la que salió en defensa de la actriz y aseguró que lo que declaró contra su madre es verdad.

“Como tú dijiste, ¿quieren ver por quién se va a ir el juez? Seguramente por la niña que explotaste 18 años y no le has dado cuentas. Sales perdiendo”

A través de un video, criticó la acción de su madre, al hacer declaraciones contra Gala, y aseguró que la actriz no ha recibido las cuentas que pidió de su dinero por los años que su madre la estuvo representando.

“Durante meses Gala te estuvo explique y explique. Te pidió cuentas y como te pusiste en tu plan, te dijo ‘entonces hagamos cuentas desde que tengo 6 años hasta ahorita, vemos cuánto te pago y vemos cuánto me quedo yo’. Y sales perdiendo”

Además, la hermana de Gala Montes mostró presuntos mensajes de su madre, en donde le cobraba dinero y le hacía comentarios sobre su aspecto.

“Te encargo mi dinero, ya es mucho para pagarme mil pesos. Espero que estés sacando mucho de tus fotos ridículas que subes a redes porque ya no estás para estas fotos. Ya no tienes 15, ya tienes 30. Un Only fans corriente, porque podrías subir fotos buenas, no éstas”

Tras leer el mensaje que su madre le habría mandado, Beba Montes aprovechó para mandarle un mensaje pidiéndole que la deje en paz.

“Si quiero subir fotos encuerada, que te valga… Si cobro, está bien, pero si las enseño, solamente no”

Además, la hermana de Gala Montes reiteró la acusación de homofobia contra su madre.

“Tú lo supiste y me dijiste que estaba mal… Yo sé quién soy. Mi mamá ya lo sabía, mi mamá me dijo que no era normal, que qué iba a pensar la gente. Mi mamá nos jodía”