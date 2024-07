¿Viene el primer nieto? Stephanie Salas aclara si Michelle Salas está embarazada

Stephanie Salas habla de su hija, Michelle Salas. Foto: Cuartoscuro

Stephanie Salas reaccionó a los rumores que señalan que su hija, Michelle Salas, estaría esperando a su primer hijo luego de su matrimonio con el empresario Danilo Díaz.

En entrevista con el programa de radio “La caminera”, la hija de Sylvia Pasquel desmintió que su hija esté a la espera de un bebé.

“Ay, no, no. Adoptó un gatito, eso indica que no. Obviamente, siempre que tienes una mascotita y eso, es claramente que no”

La madre de Michelle Salas afirmó, en tono de broma, que, a veces, la modelo saca la panza en las fotos.

“Es que luego saca la panza en las fotos… No, pero chequen, el nuevo gatito se llama Enzo”

Aunque Stephanie Salas no ha sido la única cuestionada sobre el supuesto embarazo de Michelle Salas, pues, hace unos días, a Sylvia Pasquel también se le preguntó y se mostró molesta.

“Ya dejen de estar inventando cosas”

Los rumores del embarazo de Michelle Salas

Fue debido a una fotografía que comenzó a circular en redes sociales que dio pie a los rumores del embarazo de la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. En la imagen, se ve a la modelo con el vientre abultado.

Sin embargo, luego de que se viralizó la imagen, la familia de Michelle Salas ha desmentido que la integrante de la dinastía Pinal esté próxima a convertirse en madre.

Además, Michelle Salas ha compartido imágenes con entallados vestidos que no dejan lugar a que, por el momento, la modelo no se encuentra esperando al primer nieto de Luis Miguel.

También Michelle Salas se ha dejado ver en los conciertos de su famoso papá. De acuerdo con las imágenes, la modelo no pierde oportunidad de corear los grandes éxitos que consagraron la carrera de Luis Miguel.