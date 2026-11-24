Mexicanas que han conquistado Miss Universo. Foto: AFP

México se ha consolidado como uno de los países latinoamericanos con mejor desempeño en Miss Universo, esta es la trayectoria de las mexicanas que han logrado conquistar la corona y dejar una huella en la historia del certamen.

Este 24 de noviembre, Mario Vargas deberá defender la corona que actualmente tiene Fátima Bosch.

Lupita Jones Miss Universo 1991

La primera mexicana en ganar Miss Universo fue Lupita Jones, coronada el 17 de mayo de 1991 en Las Vegas. Su victoria marcó un antes y un después para México, pues rompió una barrera histórica al demostrar que las representantes nacionales tenían el potencial para competir al mismo nivel que cualquier país.

Jones, originaria de Mexicali, Baja California, destacó por su seguridad, preparación y desempeño en todas las rondas del certamen. Tras su triunfo, se consolidó como una figura clave en la industria de concursos de belleza y posteriormente dirigió el certamen nacional en México, influyendo en la formación de decenas de aspirantes.

Su coronación abrió camino para futuras reinas y elevó el perfil internacional de México dentro de Miss Universo.

Ximena Navarrete Miss Universo 2010

Diecinueve años después, México volvió a brillar en el escenario mundial gracias a Ximena Navarrete, originaria de Guadalajara, Jalisco, quien ganó Miss Universo el 23 de agosto de 2010, también en Las Vegas.

Foto: AFP

Su coronación generó un enorme impacto mediático dentro y fuera del país, reforzando la percepción de México como potencia dentro de los concursos de belleza. Navarrete, quien antes había ganado el título de Nuestra Belleza México 2009, se convirtió en figura internacional, colaborando con marcas importantes, participando en producciones televisivas y representando al país en múltiples eventos de carácter global.

Su triunfo confirmó que el éxito de Lupita Jones no había sido un caso aislado, sino parte de un proceso de preparación más sólido en la formación de reinas mexicanas.

Andrea Meza Miss Universo 2020 (coronada en 2021)

Andrea Meza, originaria de Chihuahua, ganó Miss Universo en la edición correspondiente a 2020, cuya final se realizó el 16 de mayo de 2021 en Florida, debido a los aplazamientos por la pandemia.

Foto: Getty Images

Ingeniera en software y activista, Meza destacó por su preparación académica, su presencia en el escenario y su mensaje enfocado en diversidad, inclusión y empoderamiento femenino. Su reinado fue uno de los más breves en la historia del certamen, debido al reajuste del calendario, pero, no por ello, menos significativo.

Tras entregar la corona, continuó involucrada en proyectos sociales y de comunicación, reafirmando que las Miss Universo mexicanas trascienden el ámbito de la pasarela.

Fátima Bosch Miss Universo 2025

Tras la polémica con Nawat Itsaragrisil, la tabasqueña se posicionó en el concurso y su desempeño comenzó a dar de qué hablar en el desfile preliminar.

Sin embargo, fue durante la gran final de Miss Universo 2025 cuando la joven de 25 años fue avanzando hasta formar parte de las cinco finalistas del certamen. En un cierre de película junto a la concursante de Tailandia, Fátima se coronó como la reina actual.

¿Qué hay detrás del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo? | Foto: AFP

Nacida el 19 de mayo del 2000, en Teapa, Tabasco, destaca por su carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en Universidad Iberoamericana. Además, estudió en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán (Italia), así como en el Lyndon Institute de Lyndon, Vermont (Estados Unidos).

Su reinado ha estado lleno de polémicas debido al mencionado presunto fraude y tráfico de influencias del que habló Nawat Itsaragrisil.

Cuatro coronas para México

Los logros de Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch no solo han elevado el prestigio de México en Miss Universo, sino que también han contribuido a una transformación en la preparación de las aspirantes nacionales, quienes hoy priorizan la formación integral, el trabajo social y la capacidad de comunicar.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026 y a qué hora empieza?

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, ,la ceremonia reunirá a las 30 delegadas que buscarán avanzar en las distintas rondas de la competencia hasta llegar a la coronación.

La transmisión comenzará a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, de acuerdo con la programación de Universal+, una hora antes, comenzará la ceremonia “Celebrando Nuestras Reinas”, donde se reconocerá el esfuerzo de las concursantes.

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