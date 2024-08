¡Que siempre no! Laura León cancela boda con misterioso hombre

Laura León, la “Tesorito”, ya no se casa. Foto: Cuartoscuro

Laura León ya no llegará al altar, confesó la propia cantante, a meses de que anunció su compromiso con un misterioso hombre. La “Tesorito” aseguró que no veía sentido en contraer nupcias con su galán; aunque reveló que no regresará el anillo de compromiso.

“Fíjate que los planes de boda no van a ser, pero ya me quedé con el anillo, tesoros. Me arrepentí muy a tiempo, tesoros. No le encuentro ningún sentido, si somos felices así, somos felices”.

En entrevista con varias cámaras, entre ellas las de “Sale el sol”, Laura León aseguró que su pareja tenía un trauma creado, presuntamente, por sus padres.

“Fíjate qué curioso, los papás querían tener una hija y de chiquito, de niño, lo vestían mujer”.

Además, Laura León habló de la vez que, según dijo, sorprendió a su pareja vestido de mujer.

“A medianoche salió vestido de mujer y dije ‘ay, pues qué traes. Quítate mi vestido’”.

Sin embargo, la actriz y cantante descartó que sea ése el motivo por el que se canceló la boda y afirmó que continúa junto al misterioso galán. La “Tesorito”, incluso, bromeó con la situación, asegurando que le prestará su ropa.

“Por algún lado salen las cosas, pero no está matando a nadie. Lo amo profundamente… Ya le dije que todo mi closet es de él”.

Fue en marzo cuando la “Tesorito” se sinceró y confesó que mantenía una relación con un misterioso hombre de Estados Unidos. La famosa aseguró que, luego de dos años de noviazgo, ya había recibido anillo de compromiso.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”.

En aquella ocasión, Laura León dijo que se regalaría un tiempo para ella, pues siempre se había dedicado en cuerpo y alma a su carrera.

“Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”