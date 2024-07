“Vas a llorar el resto de tu vida”: Laura Vignatti revela amenazas de su ex; así lo golpeaba

Laura Vignatti revela amenazas de su ex. Foto: Getty

Laura Vignatti nuevamente dio detalles sobre la violencia que vivió junto a su expareja. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió imágenes en donde se ve los moretones, así como audios en donde recibe amenazas, incluso, se sembrarle droga y acusarla falsamente.

En las imágenes compartidas por la famosa se ven varios moretones en diversas partes del cuerpo. En la cara, Laura Vignatti presenta los estragos de los golpes que recibía por parte de su expareja sentimental.

Además, en los audios se escucha como el sujeto le asegura que, si lo demanda, saldrá de la situación y la amenaza con que ella “llorará el resto de su vida”.

“Me vale que vayas y me demandes. Te juro que salgo del pe***, no te preocupes, pero, cuando salga del pe*** tú vas a llorar el resto de tu vida. Esa es la diferencia. Tú vas a llorar el resto de tu vida, mamacita”

Ver más

Aunque las amenazas no pararon ahí, pues, su expareja también la amenazo que haría lo posible por agredirla aun estando en prisión.

“He tratado de ser lindo, tierno, todo lo que tú quieras, pero si quieres saber el pu*** poder que tengo. Te lo juro por mi vida santa, que ahora sí me vas a conocer. No estoy jugando y, si me meten a la cárcel, pues desde la cárc3l hago todo lo que tenga que hacer para que te cargue la..”

[Te puede interesar: Laura Vignatti publica foto de su presunto agresor y denuncia impunidad en su caso]

Entre las amenazas que recibió la actriz, se escucha decir al hombre que se encargaría que la famosa, de origen argentino, no volverá a entrar a México. Incluso le advirtió que le sembraría drogas.

“Te siembro droga y digo que eres dealer… te demuestro el poder que tengo. Nada más para que veas el cab*** que soy”

“Es espeluznante”: en redes reaccionan a nueva denuncia de la actriz

Tras la publicación de Laura Vignatti, decenas de actrices y seguidoras de Laura Vignatti condenaron la acción y exigieron una respuesta eficaz de las autoridades en el caso que, desde hace semanas, se denunció públicamente.

“Por favor, que las autoridades ya paren con esto. Increíble. Hagan justicia”, “Amiga, me duele ver esto, me dueles mucho”, “Qué esperan fiscalía”, “Amiga, esto es espeluznante. ¿Qué pasa fiscalía? ¿Hasta que maten a alguien o cómo es?”, “¿Qué esperan? ¿Un número más a la estadística?”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.