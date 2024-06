Lenny Kravitz luce como nuevo en la final de la UEFA Champions League… ¡se roba el show en Wembley!

Lenny Kravitz abre el telón en la final de la Champions League – Foto: Reuters

Lenny Kravitz, con 60 años recién cumplidos, lució como una estrella ascendente en el kick-off de la final de la UEFA Champions League. Por unos minutos, interpretó tres de sus más grandes éxitos en la cancha de Wembley en Londres, Inglaterra, uno de los recintos históricos del futbol y la música a nivel mundial.

¡”Vuela lejos” con Lenny Kravitz en Wembley!

“Fly away” retumbó en el mítico campo de Wembley diez minutos antes de que Real Madrid y Borussia Dortmund saltaran a la cancha para la final de la Champions League.

Con una banda de cinco músicos, Lenny Kravitz lució una chaqueta de cuero con sus icónicas gafas de sol. Su guitarra fue la principal aliada de un show con fuegos artificiales y decenas de bailarines que aplaudían al ritmo de la música.

Lenny Kravitz abrió el telón de la Champions en Wembley – Foto: AFP

A Lenny Kravitz le bastaron menos de 10 minutos para robarse el show – Foto: AFP

Así fue el performance de Lenny Kravitz en Wembley – Foto: AFP

En esta ocasión, el kick off de la gran final de la Liga de Campeones se desarrolló en un escenario estático en el centro del terreno de juego, en donde el cantante permaneció prácticamente estático.

“Human” y “Are you gonna go my way” siguieron en el corto repertorio de Lenny Kravitz en Londres. Para la tercera y última interpretación de la tarde, el estadounidense lució con mayor energía.

Corriendo de un lado a otro, tocando la guitarra e interactuando con sus guitarristas mientras los bailarines jugaban con pelotas gigantes, finalizó el concierto especial por el juego más importante del año en Europa.

El fuego adornando a Lenny Kravitz en Wembley – Foto

Así lució el escenario de Lenny Kravitz para la final de Champions – Foto: AFP

Un repaso a la carrera del neoyorquino

Las tres canciones que retumbaron ante las aficiones de Real Madrid y Borussia Dortmund hacen un repaso a la larga carrera de Lenny Kravitz:

Fly Away – 1998 Human – 2024 Are you gonna go my way – 1993

Ver más Lenny Kravitz 🎸



Showtime 🎇#UCLfinal pic.twitter.com/Fcv4i6dCfc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2024

En menos de diez minutos, y con un escenario limitado, el neoyorquino abordó casi 21 años de trayectoria en la escena musical.

A lo largo de estas dos décadas, la estrella no sólo se dedicó a la música, ya que apareció en películas como “Los Juegos del Hambre“, aunque sigue dedicándose de lleno a la música con el álbum “Blue Electric Light” de este mismo año.

Lenny Kravitz hace historia en Wembley

Wembley ha sido escenario de leyendas musicales de la talla de Queen, U2 y Guns n’ Roses, y aunque Lenny Kravitz fue el invitado de la UEFA, fue su debut en el campo legendario de Londres.

Asimismo, llamó la atención que el cantante se paró frente a casi 90 mil personas con 60 años, ya que su cumpleaños fue el pasado 26 de mayo.