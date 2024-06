¿Saca temas a la luz? Shanik Berman arremete contra Sylvia Pasquel por culpar a los medios de pleitos en su familia

Shanik Berman contra Sylvia Pasquel por pleitos en su familia. Fotos: Getty Images

Shanik Berman se lanzó contra Sylvia Pasquel por asegurar que los medios son los responsables de crear notas para generar pleitos en su familia.

Shanik Berman contra Sylvia Pasquel por culpar a medios de pleitos en su familia

En el programa “Con permiso”, la periodista de espectáculos dijo que la prensa no es responsable de poner en contra a la familia de Sylvia Pasquel.

“¿Cómo se atreve a decir que la prensa es la que pone en contra a la familia?, señaló Shanik Berman.

La conductora de “Hoy” fue puntual al señalar que la actriz, de 74 años, quien es hija de la “Diva de México”, es responsable de los pleitos dentro de la dinastía Pinal-Guzmán.

“¿Apoco nosotros no invitamos a Alejandra Guzmán a la boda de Michelle Salas? También dijo que no se llevaba bien con Sylvia Pasquel. No pongas en nuestra boca que somos nosotros quienes te hacemos pelear con tu familia”, afirmó Shanik Berman.

Por otro lado, Pepillo Origel, quien es el titular del programa, no dijo nada respecto al tema, ya que le prometió a la actriz que “no va a hablar más de ella”.

Shanik Berman vuelve a retomar pelea entre Sylvia Pasquel y su mamá

La periodista de espectáculos, de 65 años, volvió a sacar a la luz la relación que sostuvo Sylvia Pasquel con Fernando Frade, quien primero fue pareja de su madre.

“¿A poco nosotros nos echamos al novio de Silvia Pinal? Fuiste tú y te dejó de hablar como una década. No fue por nosotros”, dijo con molesta Shanik Berman.

La protagonista de “Viridiana” fue pareja de Fernando Frade. Sin embargo, después de separarse, el empresario inició un romance con Silvia Pasquel, con quien se casó en 1985.