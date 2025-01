¿Lo batearon? Yurem habría propuesto matrimonio en pleno concierto

Yurem sorprendió en concierto. Foto: Cuartoscuro

Yurem protagonizó un momento que dejó a muchos con un extraño sabor de boca, pues, en pleno concierto, se hincó con un supuesto anillo de compromiso frente a Tay Rodzel. La situación causó debate en redes, pues no se sabe si fue una broma o si, en realidad, el actor y cantante fue bateado frente a cientos de personas.

¿Fue real? Así se hincó Yurem con anillo de compromiso

Fue la propia Tay Rodzel quien compartió el momento en el que Yurem se hinca frente a ella y le enseña un anillo. Ante la presunta propuesta del famoso, la mujer sólo toma la joya y continúa cantando, sin dar mayor respuesta, pese a la euforia causada entre los fans.

“Yurem me propone matrimonio en el show”, comenzó el video de Tay Rodzel, quien confiesa que le dio un ataque de risa momentos después.

“Yo no podía cantar de la risa, me puse nerviosa. No me lo esperaba. No saben lo difícil que es controlar un ataque de risa mientras cantas”, dijo Tay Rodzel.

Segundos después, Yurem se pone de pie y continúa cantando mientras se ríe. Incluso, la pareja baila muy cerca y el cantante toma a Tay Rodzel por la cintura.

“Díganme que es broma”: fans reaccionan a supuesta pedida de mano

Luego de que se compartiera el video, decenas de fans reaccionaron, afirmando que esperaban que se hubiera tratado de una broma, pues Yurem había sido ignorado frente a decenas de personas.

“Díganme que es broma. Si fuera real, pobre Yurem, lo megabateó”, “¿Fue neta o fue show?”, “No le hagas eso a Yurem”, “Ojalá sea broma … Corre de ahí, Yurem”, “Y Yurem pensando: sí o no”, “Soldado caído”, “Creo que no lo quiere”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.