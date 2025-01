Ludwika Paleta mostró cómo le llegan las amenazas. Foto: Cuartoscuro

Ludwika Paleta reveló que ha sido acosada durante años y denunció que recibe amenazas contra su familia, en la más reciente, a la actriz de “Carrusel de niños” le enviaron un mensaje que vulnera la seguridad de su hijo Nicolás Haza.

Las amenazas que recibe Ludwika Paleta han sido a través de las redes sociales y en su denuncia compartió pruebas de los mensajes que le llegan de cuentas diferentes de Instagram, porque al parecer el emisor cambia de perfil para seguirla hostigando, situación que, de acuerdo con la estrella de “Amigas y rivales”, “lleva años”.

Ludwika Paleta denuncia amenazas contra su familia

Ludwika Paleta evidenció las amenazas que recibe desde hace tiempo en Instagram. Compartió con sus fans que le llegan este tipo de mensajes desde hace tiempo y esta vez se dirigieron contra la seguridad de su hijo Nicolás. Además, la amenaza también fue enviada a su hermana Dominika.

“Esta persona lleva años mandando a mí y mi familia este tipo de mensajes, lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien de nosotros, me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más, se los agradecería”

El perturbador mensaje sobre su hijo dice: “yo quitaré la vida a Nicolás”

En un tono molesto, la intérprete destacó que pese a los reportes que ha hecho, la persona detrás de los mensajes tiene de nuevo la oportunidad de abrir perfiles en la red social.

“Y tiene todas estas, ¿cómo es que habiendo reportado tantas veces Instagram sigue permitiendo hacer nuevas?”

Con su denuncia, la actriz pidió ayuda a sus seguidores para que el reporte tenga un mayor impacto. La amenaza hacia su hijo fue en una publicación que Ludwika hizo con un video para felicitar Nicolás por su cumpleaños.

Nicolás es el primogénito de Ludwika, fruto de su relación con el actor Plutarco Haza. La actriz también es madre de los mellizos Bárbara y Sebastián, quienes nacieron de su matrimonio con Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas.

