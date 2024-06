¡Despampanante y de cara lavada! Lucero sorprende sin maquillaje a los 54 años

Lucero sorprende a aparecer sin maquillaje a los 54 años. Foto: Cuartoscuro

Lucero reafirmó que es una de las famosas más hermosas del espectáculo y ahora lo hizo al aparecer muy al natural. A través de redes sociales, la actriz cautivó a sus fieles fans con un cutis rejuvenecido a sus 54 años.

En el video, Lucero presumió su rostro después de un facial, lo que cautivó a sus seguidores. Lo anterior, fue retomado por varias cuentas dedicadas a la estrella de televisión y de la música, quien, incluso, ha revivido icónicos personajes de su carrera.

Ver más Vaya rostro de ✨REINA✨

Definitivamente Lucero tiene la piel perfecta😍👑, qué bella eres🩷 pic.twitter.com/Gwui44J7uP — Mila✨🇪🇦💖 (@milalucerina) June 26, 2024

¿Por qué Lucero apareció sin una gota de maquillaje?

La actriz apareció al natural a sus más de 50 años, después de someterse a un facial. En el video, la también cantante confesó que el tratamiento que se realizó le hace presumir una piel hidratada y luminosa.

“En este momento no tengo ningún filtro ni nada. Me acaban de hacer un facial… no tengo ni una gota de maquillaje, no tengo nada… estos faciales son una maravilla para hidratar la piel, para hacerla ver luminosa, te quitan las células muertas… Ahí estoy con mi piel como nueva, como una princesa”

Ver más

“Eres hermosa”: fans piropean a la famosa tras aparecer sin maquillaje

Luego de que Lucero compartiera su video luciendo un cutis en ensueño, decenas de fans reaccionaron y no dudaron en chulear a la intérprete de “Cuéntame”.

“Eres hermosa por dentro y fuera”, “Desde adentro nace la belleza”, “Qué bonita se ve”, “Belleza cuidada, pero natural. Te ves fantástica”, “Lucero sigue bella. Los años pasan y ella orgullosa. Sin cirugías ni mentiras”, “Qué padre se ve tu rostro al natural”, “Eres superhermosa y elegante”, “Pero si tú eres bella de toda la vida”, “Ella es muy hermosa, sin maquillaje, simplemente natural”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los fieles seguidores de la cantante.