“Fue sólo un chequeo”: desmienten complicada salud de Luis de Alba; el “Pirrurris” no está en peligro

Luis de Alba, el “Pirrurris”, no está grave de salud. Foto: Cuartoscuro

Tras varios rumores de que Luis de Alba había sido hospitalizado, su esposa, Abigaíl, desmintió que la salud del comediante hubiera estado en riesgo y reveló el actual estado que guarda el actor detrás del “Pirrurris”.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, la esposa del comediante aseguró que sólo fue un chequeo de rutina y no un cuadro que pusiera en riesgo la vida del famoso.

“Cada año, normalmente, se le hace un chequeo general… Lo que yo hago es darle sus chequeos para que le puedan hacer los estudios adecuados y puedan adaptarle la medicación que le corresponda porque los medicamentos se vuelven resistentes en el organismo y hay que modificarlos tanto en la dosis o el producto para continuar en las mejores condiciones de salud. Con Luis preferimos meterlo a un hospital para que le hicieran todos los estudios que tenían que hacerle y dejarle la medicación correcta, fue todo”.

Aunque la esposa de Luis de Alba confirmó que el “Pirrurris” tiene problemas de salud, se trata de situaciones controlables, por lo que lamentó que se diera a conocer información falsa sobre la salud del comediante.

“Dieron información muy errónea, dieron información realmente muy desagradable… Sí, Luis tiene problemitas de salud, pero todo es controlable, todo está estable… No se dan cuenta de cuánto afectan a la familia, a los fans, a los amigos, en general, porque te preocupas (con las noticias falsas)”.

Además, aseguró que los médicos le recomiendan al actor tomarse unos descansos; sin embargo, él no desea retirarse de los escenarios.

“Descansar, tratar de no tener el constante trabajo que normalmente, a veces, tiene. Aunque yo le he dicho ‘gordito, cuando quieras descansar y ya quieras dejar de trabajar, nada más dime’ y él me dice: ‘no, a mí me sacas de los escenarios y me muero’”.

Luis de Alba ha enfrentado varias veces algunas complicaciones de salud; sin embargo, no representan un peligro actualmente para el famoso.