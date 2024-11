Luis Miguel se despide de Silvia Pinal con sorprendente ramo de flores en Bellas Artes

Luis Miguel no asistió al homenaje a Silvia Pinal de este sábado 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes; sin embargo, el “Sol de México” le envió una corona con cientos de rosas blancas que lució a un lado del féretro de la “Gran Diva de México” durante su último adiós.

Aproximadamente a las 09:30 horas de este sábado 30 de noviembre, personal del Palacio de Bellas Artes introdujo una corona de rosas blancas gigante junto con el resto de tributos a Silvia Pinal.

En el centro de la corona se podía leer el nombre de “Luis Miguel“, dejando en claro que fue el cantante de “La Incondicional” quien envió el llamativo regalo para la actriz de “Viridiana“.

Hasta el momento, Luis Miguel no ha emitido declaraciones ni ha publicado al respecto de la corona de flores que envió al evento dentro del Palacio de Bellas Artes.

Cabe destacar que el regalo del cantante para la “Diva” fallecida a los 93 años lució al lado derecho del féretro de Silvia Pinal cuando sus hijas, nietas y bisnietas hablaron en su honor.

Luis Miguel y Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal, entablaron una relación de dos años en la década de los años 80, derivando en el nacimiento de su hija Michelle Salas.

En 2019, Silvia Pinal ofreció sus primeras palabras sobre “El Sol”, de acuerdo con el medio “El Español”, el cual retomó una entrevista de 2018 en la que la actriz expresó su cariño por la expareja de su nieta.

“Yo lo quiero porque es el padre de una nieta mía que es preciosa, porque la Michelle es una niña preciosa, ya con eso que me deja no me importa lo demás”.

Silvia Pinal