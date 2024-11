Despiden a Silvia Pinal entre lágrimas, aplausos y canciones | Foto: Cuartoscuro

Silvia Pinal, actriz mexicana que falleció a los 93 años, recibió un homenaje y último adiós en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Familiares, amigos y seguidores se reunieron para recibir el cuerpo de “La Gran Diva de México” que fue trasladado desde la funeraria en la que fue velada un día antes.

Así despidieron a Silvia Pinal en Bellas Artes

Antes de las 11:00 horas (tiempo del Centro de México), el féretro de Silvia Pinal, a bordo de un Cadillac 1928, salió de la funeraria J García López del Pedregal para cruzar el Eje Central rumbo al Palacio de Bellas Artes.

Varios minutos después, escoltada por elementos de la Confederación Internacional de Motociclistas y policías de camino, llegó al recinto en donde la esperaban cientos de seguidores y periodistas.

El ataúd cruzó las puertas del Palacio de Bellas Artes, con Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel al frente de la última guardia de Silvia Pinal.

Stephanie Salas llegó acompañada de sus dos hijas, Michelle Salas y Camila Valero; cabe destacar que Luis Enrique Guzmán, hijo de Pinal, y Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán no fueron vistas en el lugar.

La dinastía Pinal dedica palabras a “La Diva de México”

Sylvia Pasquel, hija mayor de Silvia Pinal, fue la primera en subir al estrado para dedicarle unas palabras a su madre al interior del Palacio de Bellas Artes.

“Agradezco todas las muestras de cariño y sus palabras en este momento tan doloroso; dolor porque no sólo duele perder a la diva más grande, hablo del dolor por perder a mi más grande amor, a mi niña y mi madre amada”. Sylvia Pasquel

La actriz de “El diablo entre las piernas” agradeció compartir desde una concha de pan dulce hasta mensajes de aliento con su madre. “Vuela alto como siempre lo hiciste“, remató Pasquel ante los aplausos de los asistentes.

Acto seguido, Alejandra Guzmán también tomó el micrófono entre lágrimas para recordar y reconocer el legado que su mamá dejó tanto para su familia como para el cine mexicano.

“La mejor herencia que puedo tener de ella es esa casta y raíz que echó hasta el final (…) nunca nadie podrá acercarse a la lucha y profesionalismo que demostró”, dijo la cantante de 56 años.

También compartió que tanto ella como toda la familia de Silvia Pinal estuvo con ella cuando dio su último suspiro antes de fallecer el pasado jueves 28 de noviembre y cerró diciendo: “Gracias por ser eterna“.

Michelle Salas, bisnieta de Pinal, definió a la actriz como una guerrera incansable que luchó tanto por su familia como por su gremio y el público que la siguió durante sus casi 70 años de carrera artística y profesional.

“Abuela, sé que me miras desde un lugar de paz (…) hoy te dejo ir con gratitud y plenitud. Cada vez que mire al cielo, buscaré tu luz y tu voz diciendo ‘cuídate, canija'”. Michelle Salas

Michelle agradeció desde el Palacio de Bellas Artes a Silvia Pinal por ser su guía y máxima inspiración. De esta manera, dio pie a su madre, Stephanie Salas, quien contó una anécdota para ejemplificar lo que significó su abuela.

“Cuando íbamos a un restaurante, llegaban todos a pedirle autógrafos o una foto. Yo no entendía, estaba chiquilla, y yo le decía al público: ‘Déjenla, está comiendo’, y no entendía. Con el tiempo, entendí que mi abuela no era sólo mi abuela, sino que era parte de su público“, dijo la actriz de 54 años.

Por otro lado, Stephanie agradeció a Silvia Pinal por enseñarle a su familia a amar la carrera artística y a ser autosuficientes como mujeres. Cabe destacar que, previamente, Alejandra Guzmán también agradeció a su madre por forjar un matriarcado.

Finalmente, Camila Valero, modelo y actriz de 27 años, reconoció que su más grande ilusión es poder “llegarle a los talones” a su bisabuela, no sólo en su carrera, sino siendo una persona generosa.

Mariachi, aplausos y un público entregado abarrotan Bellas Artes

Luego de las palabras de la familia Pinal, la cantante María del Sol pidió un aplauso para “la entrañable, maravillosa e icónica Silvia Pinal“, a quien le cantó el tema “Nos volveremos a abrazar“.

Por su parte, el hidalguense Humberto Cravioto interpretó varias canciones en honor a la “diva” como “Nube Viajera“, frente a una Alejandra Guzmán que no podía contener las lágrimas.

Una agrupación de mariachi tomó la batuta del evento y tocó canciones como “Amor eterno”. Cuando la música terminó, se dio un minuto de silencio en honor a la artista mexicana.

A partir de ese momento, los miles de seguidores de Silvia Pinal comenzaron a ingresar al Palacio de Bellas Artes, luego de hacer horas de filas para poder tomar una foto del feretro de la actriz.

Un operativo policial resguardó las entradas principales para que, a las 13:00 horas, el ataúd de la actriz saliera de regreso a la funeraria J García López, ya que será cremada. A pesar de eso, el público siguió entrando a Bellas Artes por varios minutos más.