Luisito Comunica vuelve a “Sonic 3”: “Ha sido la más retadora”

“Sonic 3” se estrena este 25 de diciembre. Foto: Gettyiamges/Paramount Pictures.

Luisito Comunica, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, regresa como la voz de Sonic en la tercera entrega de la franquicia. El comunicador compartió con UnoTV.com que doblar esta película fue muy “retador” por la cantidad de escenas de acción que tiene.

“Es un personaje que a todos nos cae muy bien y yo diría que esta es la peli más retadora que he hecho hasta el momentos porque hay mucha escenas de batalla tan épicas con René García, yo acababa con la garganta deshecha todos los días”, dijo Luisito.

El comunicador también destacó cómo logró imprimir su estilo único en algunos diálogos de la película: “En esta entrega, se quedaron algunas líneas que propusimos en cabina. Por ejemplo, Sonic llama al Dr. Robotnik ‘el doctor apestoso Mac Fétido’, en lugar de la traducción original, ‘doctor Olorín’. Es divertido escuchar cómo los niños reaccionan y se ríen con estas ocurrencias”.

Luisito Comunica orgulloso de volver con “Sonic 3”: “Me ha acercado a los niños”

Aunque el contenido en plataformas digitales ha evolucionado hacia temas más maduros, proyectos como este le permiten a Luisito reconectar con un público infantil que sigue siendo importante para él.

Luisito reflexionó sobre cómo su audiencia ha cambiado con el tiempo: “De unos años para acá, mi contenido se ha hecho mucho más maduro. La mayoría de los niños que eran mis fans han crecido conmigo, y ahora mi público principal son personas de 30 años para arriba. Sin embargo, con Sonic siento que es lo más cercano que tengo con ese público joven, lo cual me enternece de una manera muy especial”.

Luisito también compartió la emoción de ser parte de un proyecto que genera tanto entusiasmo entre los fans: “La premiere de Sonic 3 fue increíble. Ver las reacciones del público en el cine, escuchar los aplausos, las risas colectivas… Es algo que te conmueve el corazón. Pensar en todo el tiempo que pasamos en cabina grabando, corrigiendo, y luego verlo simplificado en dos horas de diversión es muy bonito”.

Aunque Luisito confiesa que se siente más cómodo creando contenido para adultos, proyectos como Sonic le permiten mantenerse cercano a los niños.

“Hoy en día, con Sonic siento que es lo más cercano que tengo con este público joven. Me encanta y, aunque prefiero hacer contenido más adulto, este tipo de proyectos los seguiré haciendo porque ya les tengo un gran cariño. Sonic me ha dado mucho, pero sobre todo, me ha acercado al público de una manera muy especial”.

¿Qué esperar de “Sonic 3”?

El éxito de las películas de Sonic radica no solo en su fidelidad al material original, sino también en su capacidad para conectar con nuevas generaciones.

Desde su estreno en videojuegos, Sonic ha sido una figura representativa de los años 90 y ha evolucionado para adaptarse a los gustos actuales.

En “Sonic 3: La película”, el erizo azul, Knuckles y Tails se reunirán para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano con poderes nunca antes vistos.

Con sus habilidades rebasadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic deberá buscar una alianza improbable con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta. Jim Carrey no sólo interpreta a Robotnik por tercera vez, sino que también da vida a Gerald Robotnik, padre del villano.

Shadow, creado como un experimento en los videojuegos, buscará venganza tras una tragedia personal que lo conecta con la familia del Dr. Robotnik, la película se basará en el arco narrativo de “Sonic Adventure 2”.

Luisito aseguró que esta tercera película es “la más épica de todas” y dejó un importante mensaje para los fans: “No se vayan del cine hasta que terminen los créditos, porque hay dos escenas post-créditos que no se pueden perder. De verdad, escuché a la gente gritar de la emoción en la sala”.

La película “Sonic 3” llegará a cines este 25 de diciembre: “Es una obra de arte, les va a encantar”, concluyó Luisito.

Con este proyecto, Luisito no solo reafirma su talento como actor de doblaje, sino también su capacidad para conectar con diferentes generaciones, manteniendo vivo el espíritu aventurero y divertido de Sonic.