Golpe inesperado: “Flaco” Ibáñez se entera en vivo del fallecimiento de Arturo García Tenorio

En plena entrevista, fue como Manuel “Flaco” Ibáñez se enteró del fallecimiento de Arturo García Tenorio, quien murió a los 70 años. Con gran sorpresa, el también actor reveló que hace poco se había reunido con él.

“No, no, no. Yo recientemente, hace como tres meses, estuve con él… Un amigo muy querido, pero ya se veía muy malito, pero siempre con esa alma de poesía que tenía… Dios me dio la oportunidad de verlo la última vez y estuvimos platicando y haciendo recuerdos de cuando estábamos en buena condición”

El actor, quien por un momento parecía romper en llanto, describió a García Tenorio como un “un gran hombre”.

“Un gran hombre, tenía un gran corazón y un espíritu guerrero… Hicimos una novela y éramos compadres y desde ahí lo conocí. Lo leía yo, la poesía que publicaba”, dijo el “Flaco” Ibáñez

Al ser cuestionado sobre si él le tenía miedo a morir, el “Flaco” Ibáñez aseguró que lo que teme es terminar sin salud.

“Claro que le tengo miedo a la muerte, no tanto a la muerte porque no sientes, pero el camino eso le pido a Dios, primero que me dé muchos años más, yo espero estar bien porque de otra forma si la pasas muy triste”

¿De qué murió Arturo García Tenorio?

En entrevista con el programa “Sale el sol”, Jorge Ortiz de Pinedo reveló que Arturo García Tenorio murió por asfixia debido a la enfermedad que padecía desde hace un tiempo.

“Arturo tenía EPOC, lo mismo que yo tengo, estaba muy mal, muy deteriorado… El hombre estaba pasado de peso… parece ser que, a la hora de tratar de levantarlo, a la hora de quererlo transportar se asfixió, ya no puedo respirar. Es horrible, es espantoso. Eso es lo que dice el parte médico, el médico legista, que murió por asfixia y me da mucha tristeza”, reveló el actor.