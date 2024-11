Madre denuncia: Marilyn Cote se casó con mi hijo; lo medicaba

Como una mujer violenta y capaz de cualquier cosa, describen a Marilyn Cote, la mujer que se ostenta como psiquiatra, sin demostrar documentos que lo sostengan.



Aurora, originaria de Veracruz y madre de Bryant, de 27 años, quien en octubre de 2020, tras sufrir de adicciones, llegó al consultorio del piso 17 de las Torres Médicas Angelópolis.



Nunca imaginó que una simple consulta, terminaría como su peor pesadilla.

“Le dijo que lo quería contratar para que trabajara con ella en la clínica, en mercadotecnia, publicidad, porque habla inglés, es güero tiene ojos azules y en el momento no me di cuenta”. Aurora | Madre de víctima de Marilyn Cote



Ahí comenzó el engaño.



“Me llamó para el diagnóstico y me dijo que era un psicópata maligno, que tenía esquizofrenia que tenía trastorno de personalidad”. Aurora | Madre de víctima de Marilyn Cote



Bryant se quedó en Puebla.



Con el paso de los días, la supuesta siquiatra se ganó la confianza del joven hasta convertirlo en su novio.



“Le compró una cédula de doctor para laborar ahí”. Aurora | Madre de víctima de Marilyn Cote



Pero la situación no paró ahí.

En diciembre de 2020, a sólo dos meses de conocerlo, la mujer le propuso matrimonio regalándole un reloj.

“¿Quieres casarte conmigo?, claro que sí, y después me dio mi anillo que es…gracias mi amor”.

A principios de 2021 se casaron a escondidas y Marilyn le envió a Aurora el acta de matrimonio.



La propia madre de Marilyn le advirtió a Aurora del peligro que corría Bryant.

“Si usted no se lo lleva en este momento amanece muerto en una banca. Mi hija es muy mala está enferma tiene una enfermedad muy fea, desde chica ha sido muy inteligente pero esa inteligencia la ocupó para el mal”. Aurora | Madre de víctima de Marilyn Cote



Con el tiempo supo que Marilyn golpeaba a su hijo, lo sacaba a la calle y lo mantenía medicado.



“Yo quiero que toda la gente que haya sido víctima de ella que por favor se unan conmigo y podamos encerrarla”. Aurora | Madre de víctima de Marilyn Cote



Actualmente Bryant se encuentra a salvo en Estados Unidos.