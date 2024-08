Cara a cara: Marco Antonio Regil y Shanik viven tenso reencuentro tras controversia en “La Casa de los famosos”

Marco Antonio Regil y Shanik viven tenso reencuentro. Foto: Cuartoscuro

Marco Antonio Regil y Shanik Berman se reencontraron luego de que el conductor se molestara por las declaraciones que hizo la presentadora al interior de “La casa de los famosos México” sobre la relación entre el famoso y su madre. El ríspido encuentro se dio en el programa de radio del también conferencista.

“No te pido perdón por haberlo inventado”, comenzó diciendo Shanik Berman.

Y como si fuera un debate, Marco Antonio Regil rápidamente respondió: “Yo sé que lo que crees que dijiste es verdad”.

Sin embargo, Shanik Berman no se detuvo en escuchar a su contrincante, prosiguió y recordó la entrevista que Marco Antonio Regil le concedió. En ella, el conductor compartió que su mamá le decía que él era “su maridito”.

“Cuando alguien da una entrevista y está grabada, y está publicada, ya se puede repetir, pienso que ya no es secreto. El 18 de julio del 2017, Marco Antonio Regil me dio una entrevista en la que me dijo que llevaba 8 años sin pareja, pero que antes era novio serial… ‘Ella me decía ‘Marco Antonio es como mi maridito’. Ella no lo hizo con mala intención, pero no es sano’… ¿Dónde está el chisme?”.

Tras escuchar a Shanik Berman, el conductor aseguró que cuando su madre le decía eso él tenía una corta edad, por lo que no le pareció que la presentadora hablara en el reality como si él ya hubiera sido una persona mayor.

“Sabes cuántos años tenía, 4 años. Cuando tú sales en “La casa de los famosos” y dices que yo era novio de mi mamá o que mi mamá decía que yo era su novio. Shanik, estás hablando de un niño de 4 años. En “La casa de los famosos” lo cuentas como si yo fuera un adulto”.

Finalmente, Marco Antonio Regil aseguró que la presentadora se había metido con algo que para el “fue sagrado”.

“Lo que te quiero decir es que estás hablando de algo que para mí fue sagrado y que me dolió muchísimo”.