“Me arrepiento”: las disculpas de Shanik Berman y Adrián Marcelo por sus ataques en LCDLF

Vaya revuelo el que desataron Shanik Berman y Adrián Marcelo con sus respectivos ataques en “La casa de los famosos”. La conductora y el influencer tuvieron que ofrecer una disculpa por sus comentarios, considerados agresivos, hacia Mario Bezares y Gala Montes.

En su salida del reality, Shanik Berman sostuvo que Mario Bezares sí tuvo que ver con el asesinato de Paco Stanley mientras Adrián Marcelo quiso poner en duda la depresión que atraviesa Gala Montes, actitud por la que se han juntado firmas que piden que le sea retirada su cédula profesional como psicólogo.

Después de lo que lanzó contra “Mayito” y de que Brenda Bezares le advirtiera que tenía que reconocer su error públicamente o su familia actuaría por la vía legal, Shanik Berman se disculpó por sus palabras.

La presentadora de espectáculos dijo en su salida de LCDLF que Bezares “puso” a Paco Stanley en el que fue el atentado que terminó con su vida en 1999 en un restaurante al sur de la Ciudad de México, caso por el que el conductor pasó un periodo en la cárcel.

“Sí creo que lo hizo. Tú crees que iba a decirme: ‘sí lo puse'”, fue el comentario de Shanik por el que reaccionó Brenda destacando que por su furia al ser eliminada lastimó a su familia.

La conductora aprovechó su participación en una gala del reality show para disculparse con Bezares y los compañeros que resultaron afectados por ella.

Shanik reconoció que no estuvo bien hablar desde el enojo:

“No estuvo bien lo que dije, me arrepiento, lo siento muchísimo y esperemos que no se me salga la rabia así, no me gusta estar rabiosa, prefiero estar alegre”