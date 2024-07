¡Corazón de oro! Mariazel ayuda a mujer que no consigue trabajo por padecer cáncer

Mariazel ayuda a mujer y le reconocen en redes. Foto: Cuartoscuro

Mariazel demostró su lado humanitario y conmovió a sus seguidores de redes sociales al buscar a una mujer enferma de cáncer, razón por la cual no consigue trabajo, según se dio a conocer en la enorme plataforma de videos TikTok.

“Me encontré en TikTok un video que me conmovió muchísimo, no sólo a mí, sino a muchos de ustedes también, porque en cuestión de horas se hizo viral… Verla llorando con tanto sentimiento, más lo doloroso del texto”

Luego de varios minutos y tras recorrer varias calles en la periferia del metro Apatlaco, Mariazel encontró a la mujer que deseaba ayudar.

“¡Te encontré! ¿Cómo estás? Te estuve buscando por todos lados, creí que no te iba a encontrar. Estoy muy feliz. Vengo aquí para poner mi granito de arena, pero, sobre todo, para que más gente conozca tu historia”

De acuerdo con el video compartido por la presentadora de televisión, le entregó dinero para que pudiera ayudarse en algunos gastos. Además, compartió las redes sociales de la mujer.

“Yo también quiero sumarme, te quiero dar algo, lo traigo por aquí escondido. Espero que te sea útil, que se te multiplique”.

¿Quién es la mujer a la que ayudó Mariazel?

Flaca, como se nombra en TikTok, es una mujer que padece cáncer y que ha compartido su proceso de tratamiento. Sin embargo, la mujer ha conmovido en redes sociales por mostrarse vulnerable e incluso, llegar a las lágrimas.

Aunque uno de los videos que más conmovió a los cibernautas, incluida Mariazel, fue en donde revela que no logró conseguir trabajo por su estado de salud.

“Estoy triste. Fui a dos empresas a buscar trabajo y me dijeron que no por estar en proceso de cáncer y tengo miedo de no poder cubrir mis gastos. Las lluvias no me dejan vender bien”.

Cibernautas ofrecen su ayuda

Luego del video de Mariazel, decenas de seguidores de la famosa ofrecieron su apoyo, de diferentes formas, a la mujer conocida como flaca.

“Flaca no tengo dinero, pero regalarte un poco de mercancía que tengo de lo que vendo”, “Ahí te veo el domingo, flaca”, se lee por parte de usuarios de redes sociales.

Además, también reconocieron la buena obra que hizo Mariazel en ayudar a la mujer, por lo que no dudaron desearle lo mejor.

“Te admiro más, Mariazel”, “Muchas gracias, Mariazel. Qué Dios te lo multiplique con mucha salud para ti y tu bebé”, “Eres un ángel, Mariazel”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.