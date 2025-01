GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia está en pleito con Imelda Tuñón. Foto: Cuartoscuro

En medio del pleito entre Maribel Guarida e Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, por el cuidado del nieto de la famosa, la actriz recibió el apoyo de una de las hermanas del fallecido heredero de Joan Sebastian.

Con un comentario en redes sociales, Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian y hermana de Julián Figueroa, aseguró que Maribel sólo le da amor a su nieto, quien estará bajo su cuidado por, al menos, 10 días.

“Yo sé muy bien que mi hermano te pidió que cuidaras y protegieras a su hijo, y has cumplido con esa promesa con tanto, tanto amor del que yo, y muchos, hemos sido testigo. Te adoro. Dios con nosotros”, escribió la hermana de Julián Figueroa.

La hermana de Julián Figueroa resaltó la buena relación que tiene Maribel Guardia con su pequeño nieto, al que, según la actriz, su madre no cuida como debería.

El apoyo de la hermana de Julián no ha sido el único que la famosa ha recibido desde que comenzó el problema legal con Imelda Tuñón, pues la sobrina de Guardia también dijo ser testigo de cómo se intentó ayudar a la viuda de Julián y resaltó que sólo se busca el “bienestar del niño”.

“Tía, eres una persona que jamás ha querido dañar a nadie, siempre presente, ayudando tanto al bebé como a Imelda, dándoles todo lo que necesitan. Ojalá pronto todo esto pase, lo único que se busca es el bienestar del niño, hay cosas que él no tiene por qué vivir. Me consta que siempre los has querido proteger. Te amo”, reconoció la sobrina de Maribel Guardia.

Desde hace unos días, Maribel Guardia e Imleda Tuñón se encuentran en el ojo público luego de que la famosa confirmara que había iniciado un proceso legal contra la madre de su nieto.