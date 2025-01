¡Más incómodo no se podía! Gala, Karime y Briggitte protagonizan tenso momento en la televisión

Gala, Karime y Briggitte protagonizan tenso momento. Foto: Cuartoscuro

En medio de la polémica por una supuesta ruptura en su amistad, Karime, Gala y Briggitte se reencontraron; aunque, según un video que circula en redes sociales, no pudieron ocultar su incomodidad ante las cámaras.

Fue en el evento de Año Nuevo donde las exparticipantes de “La casa de los famosos México” estuvieron juntas luego de que Gala Montes arremetiera contra Briggitte Bozzo y, recientemente, se deslindará de la presunta relación con Karime.

En las imágenes se observa cómo tanto Karime como Briggitte no ocultaron su incomodidad cuando Gala Montes dio algunas palabras con las que aseguró se encontraban muy contentas.

“Estamos muy agradecidas y muy contentas. Cerrando ciclos, esperando los nuevos ciclos que vienen, lo nuevo”, aseguró Gala Montes.

Luego de que las imágenes se retomaran en plataformas digitales, los cibernautas no dudaron ni tardaron en darse cuenta de la evidente incomodidad entre las tres famosas que catapultaron la fama tras su participación en “La casa de los famosos México”.

“Pobre de nuestra Kari, nunca la había visto así, como incómoda, y si se fijan, Bri tampoco se ve muy feliz”, “Mi pobre Karime no estaba soportando la bebé. La entiendo perfectamente”, “Ay, así me siento yo de incómoda ahorita cuando me sale algo de Gala”, “El 0 contacto físico lo dice todo, había incomodidad”, “Parece que le tira a Karime lo de cerrando ciclos y empezando otros, hasta parece que le grita en la cara, lo mejor está por venir, confirmado: sí está ardida”, son parte de los comentarios de los usuarios de redes sociales ante el incómodo encuentro entre las famosas.

Desde hace semanas, Gala Montes se ha enfrentado a Briggitte Bozzo, a quien, incluso, la ha tachado de ser una persona que “miente y ataca”. Mientras que con Karime también habría un distanciamiento luego de un coqueteo entre ellas.