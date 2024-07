A días de presumir a su bebé, revelan que Matías Novoa no paga la pensión de su otro hijo

A días de que Michelle Renaud y Matías Novoa compartieran que ya nació su bebé, salió a la luz que el actor no paga la pensión alimenticia de su primer hijo desde hace siete años.

Los actores, que se casaron a finales de 2023, son padres del pequeño Milo. El primogénito de Matías Novoa es Axel, fruto de su relación con María José Magán, quien contó que su expareja no ha cumplido con la manutención del menor desde 2017.

María José Magán, la madre de Axel, el primer hijo de Matías Novoa, reveló que el actor tiene un proceso legal porque desde hace siete años no paga la manutención que le corresponde.

En entrevista con medios de comunicación, María José, también actriz, habló sobre la responsabilidad económica del esposo de Renaud para con su hijo.

“Ahorita estamos en un proceso judicial por ese tema. Desde 2017 no recibo lo que correspondía de manutención, pero esos son acuerdos que estoy en la espera de que realmente la jueza, que está a cargo, dictamine lo mejor para Axel”

La actriz fue abordada por la prensa cuando acompañó a su hijo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México desde donde viajaría a España, país donde Michelle y Matías se mudaron hace unos meses.

Magán agregó que a pesar de esta situación, ella no interfiere para que Axel conviva con su papá.

“No me debe nada a mí, le debe a su hijo. Lo que sea mejor para mi hijo, por eso estoy también en este proceso para que él reciba lo que es de él e independientemente de eso, yo lo que quiero es que Axel esté feliz y no privarlo del derecho de estar con su papá”

La madre de Axel agregó que su hijo viajó con sus abuelos paternos a conocer a Milo, su nuevo hermano y detalló que la relación que él tiene con ellos es buena.

Mientras el proceso legal por la pensión alimenticia continúa, la venezolana señaló que ella trata de separar las cosas para no interferir en las relaciones de su hijo.

“Siempre me he llevado super bien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo y siempre fueron como de mi familia; adoran a su nieto porque es su nieto mayor. No mezclo, porque una cosa es él, otra cosa es mi hijo, y otra cosa son sus papás y los míos”

María José Magán