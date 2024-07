Matthew McConaughey es picado por una abeja en la cara y muestra las consecuencias

Matthew McConaughey mostró su picadura de abeja en la cara. Foto: AFP

El actor Matthew McConaughey tomó con humor la picadura que le hizo una abeja cerca de ojo y publicó la imagen de cómo quedó su rostro.

A través de su cuenta de Instagram, el actor ganador de un Oscar subió una imagen donde sale sonriente, pero con la cara un poco hinchada y con el ojo cerrado a causa de la picadura de una abeja.

McConaughey acompañó la imagen con una texto: “abejas geniales”, pero no dio más detalles de si es alérgico a las mismas o cómo fue el incidente.

El actor de Hollywood es recurrente a subir fotografías de los percances que sufre su familia, su esposa y tres hijos, ya que en marzo de 2023 la estrella recurrió a Instagram para mostrar la espalda de su hijo Levi después de un incidente de surf.

“Recuerdos de surf”, tituló la foto de Levi mostrando los vendajes en su espalda mientras sostenía una tabla de surf verde lima.

¿Quién es Matthew McConaughey?

Matthew David McConaughey (4 de noviembre de 1969) es un actor y productor de cine y televisión estadounidense. Es ganador de un premio Oscar, un Globo de Oro y un SAG por la película Dallas Buyers Club.

A lo largo de su trayectoria ha participado en películas como Dazed and Confused (1993), A Time to Kill (1996), Contact (1997), Frailty (2001), We Are Marshall (2006), Killer Joe (2011), The Lincoln Lawyer (2011), Bernie (2012), Mud (2012), The Wolf of Wall Street (2013), Dallas Buyers Club (2013), Interstellar (2014) y Free State of Jones (2016).

De los papeles televisivos que ha desempeñado, es especialmente reconocido por su interpretación de Rustin Rust Cohle, un detective de la Policía Estatal de Luisiana en la aclamada serie True Detective, de HBO.