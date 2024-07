Menudo: la historia del grupo de los 80 por el que pasó Ricky Martin

Algunos integrantes de Menudo. Foto: Getty

Menudo fue una de las agrupaciones más entrañables de la década de los 80 que junto con otros grupos juveniles como Timbiriche y Parchís conquistaron a millones de jóvenes. La agrupación nació a finales de los 70 y con los años fue cambiando de integrantes.

La boyband de Puerto Rico, que alcanzó la cima del éxito con canciones como “Súbete a mi moto”, “Claridad” y “Sabes a chocolate”, fue una idea del productor Edgardo Díaz quien ya había tenido gran aceptación con la banda española La Pandilla. Su siguiente proyecto era crear un grupo de chicos que cantaran y bailaran, entre ellos Adrián Olivares, quien murió este 8 de julio a los 48 años.

Menudo, así fueron los inicios de la banda

Menudo arrancó en los escenarios de Puerto Rico con dos grupos de hermanos. Ricky, Carlos y Óscar Meléndez Sauri, quienes a la vez eran primos segundos de Edgardo Díaz, y Fernando y Óscar Neftalí Sallaberry Valls.

Cuando inició la época dorada de Menudo, en los años 80, René, Xavier, Miguel, Ricky y Johnny eran los integrantes.

¿Por qué cambiaban los integrantes de Menudo?

Se sabe que por los cambios físicos en los integrantes de Menudo, los chicos tenían que dejar la banda. A Nefty lo suplió René y el lugar de Carlos, Fernando y Óscar en el quinteto lo ocuparon Johnny, Xavier y Miguel.

Los integrantes se despidieron de la agrupación porque la regla implicaba que si cambiaba su voz, altura y apariencia a una imagen adulta, ya no podían seguir

Ricky fue el único de los miembros originales que se mantuvo por más tiempo en el grupo: siete años.

Menudo: los integrantes de la banda

Por Menudo hubo todo un desfile de integrantes debido a que en un inicio se trataba de mantener la imagen de la banda con rostros de puros adolescentes. De los jóvenes que más destacaron se encuentran:

René Farrait Nieves

Fue el primero en sustituir a uno de los integrantes fundadores de Menudo, Nefty Sallavery.

“Quiero ser” y “Súbete a mi moto” son canciones que llevan su inconfundible voz. René también fue parte del Reencuentro del grupo.

Ricky Meléndez

Tenía sólo 9 años cuando se sumó a Menudo junto con sus hermanos mayores. Se ganó el cariño del público por su buen humor y en 1984 fue sustituido por Ricky Martin.

Johnny Lozada

Johnny Lozada Correa, ingresó al grupo a los 12 años, en sustitución de Carlos, cuando llegó a los 16 años fue sustituido por Robi Rosa.

Charlie Massó

Su gran reto fue sustituir a René y cuando a él le tocó salir del grupo apareció en varias telenovelas como “Gata Salvaje”. Charlie estuvo en el grupo Kaos y también estuvo en el Reencuentro.

Robi Draco Rosa

Al igual que Ricky Martin entró al grupo en 1984. Fue en un momento la voz principal del grupo y estuvo en la primera grabación de canciones en inglés, se dice que se retiró de la banda porque no le permitieron grabar temas escritos por él.

Su amistad con Ricky Martin ha durado décadas y es uno de los compositores principales del cantante de “Livin’ la vida loca”.

Ricky Martin

El cantante boricua es actualmente una estrella internacional. A Menudo se sumó en 1984, cuando tenía 13 años. Su separación del grupo fue en 1989 para dedicarse a su carrera como solista.

Miguel Ángel Cancel

Llegó a Menudo cuando tenía 12 años y después de dejar el grupo se mantuvo distanciado de los escenarios hasta que también formó parte del Reencuentro.

Anthony Galindo

Formó parte del grupo de 1995 y 1997 y después estuvo en MDO, el nuevo formato de la banda. El cantante murió en octubre del 2020, en Miami, Florida, tras días de estar hospitalizado por un intento de suicidio.

Xavier Serbia

Después de estar en el grupo se dedicó a estudiar finanzas. Actualmente es un comentarista financiero y conductor de TV muy conocido.

Ray Reyes

Estuvo en Menudo junto con Ricky Martin. Sólo se mantuvo dos años en el grupo y continuó con proyectos en la actuación y como productor. En 1998 fue uno de los primeros en apoyar “El Reencuentro”; murió en Puerto Rico, en mayo del 2021, por un infarto.

Angelo García

Tenía 11 años cuando fue parte del grupo y se hizo popular por su frase “sabe a chocolate”.

Ricky Martin: de su paso por Menudo a gran ídolo del pop

Ricky Martin debutó en la música con Menudo siendo muy joven. Fue en los años 90 cuando el intérprete de éxitos como “Tu recuerdo”, “Pégate” y “María” se separó del grupo para iniciar su carrera como solista.

Además de los escenarios, por esos años fue estrella de televisión por su participación en la telenovela “Alcanzar una estrella II” junto a Angélica Rivera, Biby Gaytán, Sasha Sokol, Erik Rubín y Pedro Fernández. El melodrama también tenía su proyecto musical que eran los famosos Muñecos de Papel.

En ese entonces, Ricky Martin robaba suspiros con un look de cabello largo

La canción “La copa de la vida” para el mundial de Francia en 1998 representó el gran despegue internacional del astro boricua que si bien, ya había conquistado varios países por su paso con Menudo, le valió la oportunidad de colocarse como una estrella pop con temas en inglés: “She Bangs”, “María”, “Bella (She’s All I Ever Had)” y “Shake your bon-bon” son parte de este repertorio.

En 2010, Ricky Martin cimbró al mundo cuando, mediante una carta que publicó en internet, declaró que es gay, revelación que hizo dos años después de convertirse en padre de gemelos a través de un vientre sustituto. Hoy tiene cuatro hijos y en varias ocasiones ha apoyado la lucha por la diversidad sexual.

¿Chayanne estuvo en Menudo?

Chayanne también tuvo sus pininos musicales muy joven y en 1970 formó parte del grupo infantil Los Chicos con el que grabó 5 discos, hizo una película y salió de gira por Latinoamérica.

El intérprete de “Fiesta en América” y “Dejaría todo”, quien es uno de los cantantes latinos más queridos, tuvo la oportunidad de pertenecer a Menudo pero él mismo contó en una ocasión el motivo por el que rechazó la invitación.

Chayanne comentó que cuando tenía como 10, 11 años de edad, fueron a su casa en dos ocasiones para invitarlo a ser parte de Menudo y hasta hablaron con sus papás, sin embargo, él no quiso sumarse porque ya pertenecía a otra agrupación y si cambiaba de banda, era para él una traición a sus amigos.

“No es que ir al grupo (Menudo) no hubiese sido un placer también, pero no podía hacerles eso” Dijo Chayanne al respecto

Aunque no tuvo la gran proyección con Menudo, Chayanne consolidó una trayectoria internacional y además de la música, ha aparecido en películas de Hollywood.

El Reencuentro de Menudo

En 1998, integrantes de Menudo regresaron a los escenarios después de más de 10 años de que no estuvieran juntos. Para este momento que fue emotivo para sus fans, estuvieron Ricky Meléndez, René Farrait, Miguel Cancel, Johnny Lozada, Ray Reyes y Charlie Massó.

Con este concepto la agrupación realizó una gira por varios países de Latinoamérica. “El Reencuentro” duró hasta 2005 y continuaron con presentaciones esporádicas hasta que en 2015 terminaron por separarse.