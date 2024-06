Mes del Orgullo LGBTQIA+: Siete películas que tienes que ver

Todas las cintas están disponibles en streaming. | Foto: Shutterstock.

Junio es el “mes del Orgullo LGBTQIA+” en el que se conmemora y celebra la diversidad sexual. Además de buscar prestar especial atención al respeto y aceptación de este grupo social. En Unotv.com te recomendamos 10 películas que puedes ver durante el, también llamado, “Pride Month”.

Siete películas que ver en el Mes del Orgullo LGBTQIA+

1. “Secreto en la montaña” (“Brokeback Mountain“)

Ganadora de tres de las ocho nominaciones al Premio Oscar y protagonizada por Jake Gylenhaal y Heath Ledger. “Secreto en la montaña” cuenta la historia de dos vaqueros (uno trabaja en un rancho y el otro en rodeos) los cuales se conocen en el verano de 1963 y que sienten una atracción mutua. Sin embargo, esta unión está llena de complicaciones, alegrías y tragedia. Además, de que prueba la fuerza y el poder del amor de los protagonistas.

Disponible en Netflix

[TE PODRÍA INTERESAR: Las mejores películas de Heath Ledger]

2. “Llámame por tu nombre” (“Call Me by Your Name“)

“Call Me by Your Name” sigue la historia de Elio Perlman, un chico ítalo-estadounidense de 17 años el cual tiene una relación estrecha con su padre, un ilustre profesor especializado en la cultura grecorromana y su madre Annella.

Un día, Oliver, un cautivador investigador americano que trabaja en su doctorado llega para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. En medio del soleado esplendor de este marco, Elio y Oliver descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre. Esta película es dirigida por Luca Guadagnino y está basada en la novela del escritor André Aciman.

Disponible en Prime Video

3. “The Whale“

Protagonizada por Brendan Fraser y basada en la aclamada obra de Samuel D. Hunter The Whale sigue la historia de un hombre gay de más de 200 kilos que se intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención. La película la dirigió Darren Aronofsky y llevó a Brendan Fraser a ganar el Oscar en 2023 y está disponible en Prime Video para comprar o rentar.

[TE PODRÍA INTERESAR: Brendan Fraser y los casi 200 kilos que subió para su nueva película]

4. “Disclosure: ser trans más allá de la pantalla“

Este documental reúne a creativos y pensadores reconocidos que comparten opiniones y reflexiones profundas sobre el impacto de Hollywood y la representación e impacto que deja en la comunidad LGBTQIA+ y en la trans.

Disponible en Netflix.

5. “El baile de los 41“

“El baile de los 41” retrata los hechos de un escándalo social que tuvo lugar en México en siglo XX, específicamente en el año de 1901. En una redada policial, llevada a cabo en la colonia Tabacalera, se detuvo a un grupo de 41 hombres en total que habían organizado un baile. Lo controversial de la redada fue que 21 de los 41 hombres que arrestaron vestían ropa de mujer y el yerno del General Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, estuvo involucrado.

Disponible en Netflix.

6. Elisa y Marcela

Esta película basada en hechos reales sigue la historia de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, dos mujeres que, desafiando las normas sociales de su tiempo, lograron casarse en 1901, en lo que se considera el primer matrimonio entre personas del mismo sexo registrado en España. Ésta emotiva película estuvo dirigida por Isabel Coixet.

Disponible en Netflix

7. La Chica Danesa

Esta película ganadora del Oscar sigue la historia de Eina Wegener, un pintor danés exitoso, y su esposa Gerda, también pintora. La vida de la pareja cambia cuando Gerda le pide a Einar que pose para ella mientras pinta un retrato y él se viste de mujer.

Este acto desencadena en Einar una profunda revelación sobre su identidad de género. Con el apoyo de Gerda, Einar comienza a su transición para convertirse en Lili Elbe, una mujer. La pareja enfrenta numerosos desafíos, tanto personales, como sociales mientras Lili lucha por encontrar su verdadera identidad y ser aceptada en la sociedad. Esta película está dirigida por Tom Hooper.