Mick Jagger cumple 81 años y lo celebra en Paris con su novia de 37 años

El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, cumplió 81 años y decidió celebrarlo en Paris, junto a su prometida, la coreógrafa y ex bailarina del American Ballet Theatre, Melanie Hamrick, de 37 años de edad.

El líder de la banda, que lleva más de 60 años sobre los escenarios, aprovechó su visita a Francia, para conocer y convivir con algunos de atletas que representan a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Mick Jagger se compromete con novia

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, después de una relación de nueve años, se comprometió en 2023 con Melanie Hamrick.

Ni el músico ni Melanie han hecho oficial su compromiso, pero allegados a la exbailarina, aseguran que ella admitió con sus amistades, durante un viaje a Nueva York, que el anillo que porta es de compromiso.

Aunque el compromiso existe, también aseguraron que todavía no hay fecha para la boda, y que incluso podría no estar cerca de llevarse a cabo el enlace, pues ninguno tiene prisa por dar ese paso al altar.

La pareja se conoció en 2014, y dos años después Melanie dio luz a Deveraux, el hijo que comparten. Una de las situaciones que más llama la atención es que entre ambos existen 43 años de diferencia; no obstante, aparentemente son una pareja estable.

Retratan vida de Jagger en documental

Mick ha tenido una vida única y llena de experiencias, pero no todo ha sido “perfecto” y así lo muestra en el documental dirigido por BBC, ‘My Life as a Rolling Stone’.

Durante el largometraje, Jagger comentó que, a veces, sus inseguridades le han ganado, pues considera que sus capacidades como vocalista no son ni las más desarrolladas, ni las mejores.

“’¿Tienes una buena voz?’. No, técnicamente, no, realmente no. Tengo suerte de poder seguir cantando más o menos como cuando tenía 19 años, pero no tengo una gran voz, y no pasa nada porque cumple su función”, declaró el músico.

El documental está disponible en Amazon Prime Video desde 2022 y muestra una rápida y actualizada mirada acerca de la vida y obra de la banda de rock más grande del mundo.

Es una serie documental, de cuatro episodios, cada uno dedicado a la vida de uno de sus músicos, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts. Muestra el pasado de la banda y cuenta “su verdad” acerca de los mitos que siempre adornaron la vida “stone”.

El primer episodio está dedicado a Jagger, comienza con la niñez de Michael Philip para enseguida introducirse en los inicios de los Stones, sus influencias, el rock and roll, el blues y la fama inmediata en los años 60.

Cuenta con muy buen material de archivo (incluyendo algunas imágenes inéditas y otras muy pero muy poco vistas), el documental cuenta con un amplio abanico de voces de colegas que acompañan el relato: Alfombra roja de la Inauguración Paris 2024: Peyton Manning y todas las personalidades que desfilaron, entre otros, opinan sobre lo que significó la voz de Mick y su impactante performance escénica.

Siguiendo una línea de tiempo, la serie pasa del éxito a los escándalos por drogas (“lo primero que pensé cuando me detuvieron fue qué diría mi madre”, dice Jagger hoy, sonriente) y el fin de una era con el trágico concierto de Altamont.

En la década del 70 se apunta hacia la conversión de la banda en marca (con el logo como eje) y el salto a los escenarios de estadio, sin dejar de lado puntuales hechos de su vida privada como el multitudinario casamiento en Saint-Tropez.

Los años 80 están representados casi simbólicamente, con la relación Jagger-Richards y el análisis de por qué los Stones sobrevivieron a todo.

Playlist para cerebrar a Mick Jagger

