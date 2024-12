¡Miss Universo defiende a María Fernanda Beltrán! | Foto: Instragram (@fersitabel)

La Organización de Miss Universo se manifestó en contra de los comentarios ofensivos del comentarista chileno, Jordi Castell, contra la representante de México, María Fernanda Beltrán, y anunció que tomará medidas al respecto de lo sucedido el pasado 16 de noviembre en la transmisión del evento en Chile.

Miss Universo defiende a María Fernanda Beltrán, Miss México

A través de un comunicado de Instagram, Miss Universe Organization anunció el martes 17 de diciembre que su equipo legal tomará medidas a casi un mes del polémico comentario de Castell hacia la Miss México.

“Nuestro equipo legal tomará todas las acciones necesarias para mantener la dignidad y la ética de nuestra organización en toda su extensión”. Miss Universe Organization

Asimismo, señaló que la conducta de Jordi Castell no pasó desapercibida para el comité organizador, reafirmando que su objetivo es defender el honor y prestigio de las participantes.

Despiden a Castell y el concurso agradece a Chilevisión

A la par del comunicado de Miss Universo, el periodista de concursos de belleza, Iván Mosquera, compartió que el presentador Jordi Castell había quedado fuera de la cadena Chilevisión, en la que hizo los polémicos comentarios hacia María Fernanda Beltrán durante el concurso de belleza.

Por esta razón, los organizadores agradecieron al canal por “su pronta y profesional respuesta“, así como por su acción inmediata, además de la comunicación transparente con los espectadores, participantes y organizadores, abordando los comentarios realizados durante la transmisión.

“El compromiso de Chilevisión por reevaluar las futuras selecciones de invitados subraya su apoyo en la salvaguardia de la ética de la marca Miss Universo y también el apoyo de Chilevisión con los materiales audiovisuales necesarios para nuestro equipo legal”. Miss Universe Organization

El comunicado precisó que el apoyo de la televisora ayudó “enormemente” en las acciones que se emprenderán para hacer justicia a favor de la Miss México, María Fernanda Beltrán.

¿Qué dijo Jordi Castell contra la concursante María Fernanda Beltrán?

En la transmisión de la final del Miss Universo en Chile, Jordi Castell, reaccionó al hecho de que la mexicana María Fernanda Beltrán quedara en el Top 5 de Miss Universo, mientras que la chilena Emilia Dides quedó en el grupo de las 12 finalistas.

“Anda a saber tú que la mexicana se acostó con alguien (…) por qué no”. Jordi Castell

Luego de que escalara la polémica, el comentarista de espectáculos indicó que no iba a pedir disculpas por sus palabras y que en el momento le dio rabia porque Emilia Dides tenía mucho más talento que las otras candidatas.

“Lo que yo dije de la Miss México si no lo entendieron como una humorada, qué pena por la gente que no tiene humor. Pero yo no voy a pedir disculpas por algo que claramente es una ridiculez”, manifestó.