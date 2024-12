Yolanda Andrade ha tenido problemas de salud. Foto: Getty Images

Tras un tiempo fuera del ojo público debido a complicaciones de salud, Yolanda Andrade reapareció con un emotivo mensaje dedicado a su hermana Marilé. La conductora de “Montse y Joe” expresó su agradecimiento hacia ella en redes sociales, tocando el corazón de sus seguidores.

El mensaje de Yolanda Andrade para su hermana Marilé

En una publicación reciente, Yolanda compartió un mensaje lleno de gratitud:

“Feliz cumpleaños, mi hermosa Marilé. Gracias hermana por tu apoyo, amor y paciencia. Te amo y agradezco con mi alma todos los momentos.”

El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se ve a la presentadora en silla de ruedas junto a su hermana. Ambas aparecen sonrientes, mostrando fortaleza a pesar de los retos que han enfrentado.

Marilé responde con cariño a Yolanda Andrade

La publicación también recibió una respuesta de Marilé, quien compartió el mensaje de Andrade en sus historias de Instagram con una frase emotiva:

“Mi lugar favorito es a tu lado. Gracias por los aprendizajes.”

El gesto fortaleció aún más la conexión familiar entre las hermanas y conmovió a colegas como Julio Preciado, quien expresó en entrevista para “De primera mano” su apoyo y admiración hacia Yolanda: “Quiero que Dios le dé la oportunidad a Yolanda de seguir adelante, es una persona hermosa, tan transparente.”

“No sabe ni lo que tiene”: Julio Preciado comparte detalles sobre la salud de Yolanda Andrade

El cantante Julio Preciado, amigo cercano de Yolanda Andrade, dio nuevos detalles sobre su estado de salud. En entrevista para el programa “De Primera Mano”, reveló que, aunque la conductora sigue en la búsqueda de un diagnóstico definitivo, continúa enfrentando los desafíos con valentía.

Durante la charla, Preciado destacó que Yolanda aún no sabe exactamente qué le afecta, especialmente en el habla, y que incluso ha recurrido a diversas alternativas en su esfuerzo por recuperar su salud:

“La verdad no sabe ni lo que tiene. Ella es una guerrera, es muy desesperante no saber lo que tiene. Me dijo que fue hasta con brujos porque no puede dejar nada de lado”.

Además, el intérprete expresó sus mejores deseos para Andrade, reconociendo su fortaleza y transparencia: “Quiero que Dios le dé la oportunidad a Yolanda de seguir adelante, es una persona hermosa, tan transparente”.

Yolanda Andrade busca alternativas médicas en Los Ángeles

En 2023, Yolanda fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, condición que ha afectado su salud provocándole sensibilidad extrema a la luz y dificultades para articular palabras. Recientemente, la conductora viajó a Los Ángeles, California, para explorar nuevas opciones médicas que puedan ayudarle en su recuperación.

Aunque ha sido reservada sobre los detalles de su estado actual, sus publicaciones en redes reflejan un espíritu resiliente y lleno de gratitud hacia quienes la han apoyado durante este proceso.